Devreye girdi, krizi çözdü

Bonservis bedelinin bir kısmı ödenmediği ortaya çıkan Rodrigues krizini başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak çözdü. Sarı kırmızılılar PAOK'a bugün 1 milyon euroluk ödeme gerçekleştirecek.

Galatasaray'da geçen yıl Ocak ayında transfer edilen ve bonservis taksitinin ödenmediği ortaya çıkan Garry Rodrigues krizini Başkan Mustafa Cengiz ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak çözdü.

Dün PAOK Kulübünün temsilcileri ile görüşülüp ödeme garantisi verilirken, Yunan ekibinin de FIFA'ya gitmesi önlenmiş oldu. Galatasaray'da yoğun mesai harcaya ikilinin bu ödemenin kaynağı hazırladığı ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a bugün 1 milyon euroluk ödeme yapılacağı belirtildi.

FutbolArena