Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Ligin bitime 10 hafta kala 24 gole ulaşan Gomis, beş gol daha atarsa Fenerbahçe efsanesinin 2010- 2011’deki 28 gollük performansını geride bırakacak.
İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

İtalya’yı sallayan Cengiz Ünder 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yaparken, majör liglerde yer alan 21 yaş altı futbolcular arasında yeni yılın en skorer ismi oldu.
Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Alexander Milosevic, İsveç ekibi AIK Solna ile anlaştı.
"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

"Derbiyi benim yüzümden kaybettik"

Beşiktaş derbisinde topa zamanında müdahale edemediği için Quaresma’nın golüne neden olan Josef de Souza, “O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden kaybettik” dedi.
Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayernli yıldızlar birbirine girdi

Bayern Münih'in antrenmanına Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında yaşananlar damga vurdu.
PSG açıkladı! Neymar...

PSG açıkladı! Neymar...

PSG, Marsilya maçında sakatlanan Neymar'ın Brezilya'da ameliyat edileceğini açıkladı.
Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.

Devreye girdi, krizi çözdü

Bonservis bedelinin bir kısmı ödenmediği ortaya çıkan Rodrigues krizini başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak çözdü. Sarı kırmızılılar PAOK'a bugün 1 milyon euroluk ödeme gerçekleştirecek.

Devreye girdi, krizi çözdü

Galatasaray'da geçen yıl Ocak ayında transfer edilen ve bonservis taksitinin ödenmediği ortaya çıkan Garry Rodrigues krizini Başkan Mustafa Cengiz ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak çözdü.

Dün PAOK Kulübünün temsilcileri ile görüşülüp ödeme garantisi verilirken, Yunan ekibinin de FIFA'ya gitmesi önlenmiş oldu. Galatasaray'da yoğun mesai harcaya ikilinin bu ödemenin kaynağı hazırladığı ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a bugün 1 milyon euroluk ödeme yapılacağı belirtildi.

Gomis'in Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Gomis'in Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

İşte Fatih Terim'in yeni yıldızı

İşte Fatih Terim'in yeni yıldızı

Galatasaray'dan tarihi galibiyet

Galatasaray'dan tarihi galibiyet


 

FutbolArena

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Devreye girdi, krizi çözdü

Devreye girdi, krizi çözdü

Bonservis bedelinin bir kısmı ödenmediği ortaya çıkan Rodrigues krizini başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak çözdü. Sarı kırmızılılar PAOK'a bugün 1 milyon euroluk ödeme gerçekleştirecek.
Gomisin Alexi geçmesine 5 gol kaldı

Gomis'in Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Ligin bitime 10 hafta kala 24 gole ulaşan Gomis, beş gol daha atarsa Fenerbahçe efsanesinin 2010- 2011’deki 28 gollük performansını geride bırakacak.
İşte Fatih Terimin yeni yıldızı

İşte Fatih Terim'in yeni yıldızı

Yeni sistemde kanat oyuncularını forvet hattına daha yakın kullanan Fatih Terim, Rodrigues ile özel ilgilendi. Oyuncusuna sık sık moral veren deneyimli teknik adam, son 8 haftada 5 gol, 5 asistlik başarı yakaladı.
Galatasaraydan tarihi galibiyet

Galatasaray'dan tarihi galibiyet

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 24. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendi, 4 gol Bafetimbi Gomis'ten geldi.
Galatasarayda ilk ayrılık

Galatasaray'da ilk ayrılık

Türkiye Kupası’nda Akhisar önünde Galatasaray’ın en kötüsü olarak göze çarpan Latovlevici şansını neredeyse sıfırladı.
Dursun Özbekten UEFA uyarısı

Dursun Özbek'ten UEFA uyarısı

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Yılmaz Vuraldan Fatih Terime taş

Yılmaz Vural'dan Fatih Terim'e taş

Giresunspor'dan ayrılan Yılmaz Vural, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e mesaj yolladı.
Geri dönebilirim

"Geri dönebilirim"

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Sezon sonunda transfer bombası patlıyor

Sezon sonunda transfer bombası patlıyor

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Dedikodulara son veren fotoğraf

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İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

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Adebayor tarihe geçti

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Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

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