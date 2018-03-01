Devre arasında kavga etti mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Maçtan inanılmaz keyif aldım"

"Geçen hafta bize yakışmayan bir futbol oynadık. Bazen kötü oynamaya hakkımız var. Ama Fenerbahçe'de oynadığımız için böyle bir lüksümüz yok. İnanılmaz iyi mücadele ettik. Kazanamadığımız için üzgünüz. Ben maçtan inanılmaz keyif aldım. Bütün Türkiye de keyif almıştır."

"Volkan ve Alper art niyetli değillerdi"

"Derbilerde bu şekilde olaylar oluyor. Volkan ve Alper art niyetli değillerdi. Bize yakışmayan şeyler. Böyle maçların adrenalini yüksek oluyor. Daha sakin olmamız gerekiyor. Ne olursa olsun..."

"Devre arasında..."

"Devre arasında kavga ettiğim ile ilgili beni aradılar. Hatta en son ben girdim, öyle bir şey yok."