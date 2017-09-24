Devre arası ölümden dönmüş! "Çenesi kitlendi, iki kez bayıldı"

Trabzonspor'un, Alanyaspor'a 4-3 yenildiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ancak rahatsızlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadığı açıklanan kaleci Esteban'ın rahatsızlığı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Onur Kıvrak'ın sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçının ardından Alanyaspor karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado, ilk yarıda takımı 3-0 önde giderken, Vagner Love'dan bacak arasından hatalı bir gol yiyerek skorun 3-1 gelmesinde pay sahibi olmuştu.

Devre arasının ardından Esteban'ın yerine sahaya genç kaleci Uğurcan çıkarken, maçın ardından yapılan açıklamada Esteban'ın başının döndüğü ve kendisini iyi hissetmemesi nedeniyle oyundan alındığı ifade edilmişti.

Trabzonspor'u uzun yıllardır yakından takip eden TRT Muhabiri Barış Yurduseven'den Esteban'ın rahatsızlığı ile flaş bid iddia geldi. Yurduseven kendine ait Twitter hesabından yaptığı palyaşımda, 'Esteban devre arasında ölümden döndü. Çenesi kilitlenen Kostarikalı soyunma odasında iki kez bayıldı, takım 5 dakika dışarda bekledi.' ifadelerini kullandı.

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