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Devler şimdi de onların peşinde!

U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan Milli Takımın yıldızları devlerin takibinde. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre dev kulüpler Cengiz Ünder'in Roma'ya transferinin ardından Türk futbolcuları mercek altına aldı.

Bir kaç gündür italyan medyasında yer alan iddiaya göre İtalyan devleri İnter, Milan ve Roma'nın 17 Milli Takımı'nın yıldızları Sefa Akgün ve Yunus Akgün'ü izliyor.

U17 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Grup maçlarında İtalya'yı 2-1 yenerek Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.

Orta saha ve kanat oynayabilen Sefa Akgün ile forvet ve kanatta oynayan Yunus Akgün U17 Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takım kadrosunda da yer almıştı.

Yunus Akgün kimdir?

7 Temmuz 2000 İstanbul Küçükçekmece doğumlu... 2011 yılında Galatasaray alt yapısına seçildi. Sanki sekiz tane gözü var ve sahanın her yerini rahatlıkla görebiliyor. Ekşi sözlükte yazılan bu yorum kendisini çok iyi anlatıyor. 16 yaşındaki forvet bugüne kadar 24 kez milli formayı giydi. Galatasaray alt yapısında makina gibi gol atıyor dersek yanlış olmaz. Kariyerinde 72 golü bulunuyor. Galatasaray 2000 yaş grubunun en flaş ismi diyebiliriz.

Sefa Akgün kimdir?

30 Haziran 2000 doğumlu. 16 Yaşındaki futbolcu orta sahada görev alıyor. Uzaktan attığı gollerle dikkat çeken Sefa Hırvatistan'daki şampiyonada çıktığımız 3 maçın tamamında forma giydi. Bugüne kadar 37 kez milli olan genç yıldız adayının kariyerinde 52 golü bulunuyor. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'dan sonra A takıma yükselerek adından söz ettirecek yeteneğe sahip bir isim...

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