Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.

Devler izlemeye geldi ama hayal kırıklığına uğradı

Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu’yu izlemek için başta Barcelona, Atletico Madrid ve Manchester City gibi devler, dün akşam Türk Telekom Stadyumu’na geldi.

Devler izlemeye geldi ama hayal kırıklığına uğradı

Trabzonspor’un genç yıldızları Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu’yu izlemek için başta Barcelona, Atletico Madrid ve Manchester City gibi devler, dün akşam Türk Telekom Stadyumu’na geldi. Ancak bu ekiplerin oyuncu izleme ekipleri, adeta hayal kırıklığına uğradı. 3 isim de kritik maçta oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Ancak oyuncu izleme ekiplerinin, sezon sonuna kadar oynanacak çoğu maçta bu isimleri takip edeceği öğrenildi.

Burak Yılmaz'a ağır eleştiri:

Burak Yılmaz'a ağır eleştiri: "Bu parayı rakibi üzmemek için almıyorsun"

Trabzonspor hesap sordu, Galatasaray cevap verdi

Trabzonspor hesap sordu, Galatasaray cevap verdi

Galatasaray'dan bir skorbord açıklaması daha

Galatasaray'dan bir skorbord açıklaması daha


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Burak Yılmaza ağır eleştiri: Bu parayı rakibi üzmemek için almıyorsun

Burak Yılmaz'a ağır eleştiri: "Bu parayı rakibi üzmemek için almıyorsun"

Trabzonspor'un eski futbolcularından Ogün Temizkanoğlu, Burak Yılmaz'ı ağır şekilde eleştirdi.
Devler izlemeye geldi ama hayal kırıklığına uğradı

Devler izlemeye geldi ama hayal kırıklığına uğradı

Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu’yu izlemek için başta Barcelona, Atletico Madrid ve Manchester City gibi devler, dün akşam Türk Telekom Stadyumu’na geldi.
Trabzonspor hesap sordu, Galatasaray cevap verdi

Trabzonspor hesap sordu, Galatasaray cevap verdi

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadyumu’nun skorbordunda yer alan görselin ne anlama geldiği konusunda Galatasaraylı yetkililerden cevap beklendiği belirtildi.
Galatasaraydan bir skorbord açıklaması daha

Galatasaray'dan bir skorbord açıklaması daha

Galatasaray’ın pazarlamadan sorumlu yöneticisi Cenk Soyer, Türk Futbol Kamuoyuna damga gibi vuran Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maç sonrası skorbordta yayınlanan mesaj ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Yapılan açıklama yeterli değildir. Özür bekliyoruz

"Yapılan açıklama yeterli değildir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
Nevzat Aydından olay tweet! Skorbord...

Nevzat Aydın'dan olay tweet! Skorbord...

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
Rıza Çalımbay, Olcay Şahanın açıklamalarına cevap verdi

Rıza Çalımbay, Olcay Şahan'ın açıklamalarına cevap verdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, bireysel hatalardan dolayı yedikleri gollerle mağlup olduklarını söyledi.
Şikeci Trabzonspor diye bağırıyorlarsa demek ki Fenerbahçeyi destekliyorlar

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