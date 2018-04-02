Devler izlemeye geldi ama hayal kırıklığına uğradı

Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu’yu izlemek için başta Barcelona, Atletico Madrid ve Manchester City gibi devler, dün akşam Türk Telekom Stadyumu’na geldi.

Trabzonspor’un genç yıldızları Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu’yu izlemek için başta Barcelona, Atletico Madrid ve Manchester City gibi devler, dün akşam Türk Telekom Stadyumu’na geldi. Ancak bu ekiplerin oyuncu izleme ekipleri, adeta hayal kırıklığına uğradı. 3 isim de kritik maçta oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Ancak oyuncu izleme ekiplerinin, sezon sonuna kadar oynanacak çoğu maçta bu isimleri takip edeceği öğrenildi.