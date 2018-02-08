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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 21. Hafta hakemleri açıklandı. Haftanın kritik maçı olan Başakşehir - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Dev maç Halil Umut Melerin

Futbolda Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta  karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya  göre, 21. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Göztepe-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Alper Ulusoy

19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Bülent Yıldırım

11 Şubat Pazar:

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor: Serkan Çınar

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Barış Şimşek

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