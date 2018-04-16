Dev derbiyi o yönecek
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.
Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. 4. hakem ise Suat Arslanboğa...
Vodafone Park'ta oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.
G.Saray - Akhisar maçını Barış Şimşek yönetecek
Kupanın bir başka yarı final rövanş karşılaşması olan Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasını ise Barış şimşek yönetecek. 18 Nisan Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelede Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
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