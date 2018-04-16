Dev derbiyi o yönecek

Fenerbahçe'de Mahmut Uslu ile yollar ayrılıyor

Yıldırım, şu anki yönetimden Ozan Balaban, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve Selim Kosif ile yoluna devam edecek. Başkan, kardeşi Ali Yıldırım ile ilgili net bir karar vermiş değil. Üyeler tarafından tepki gören Mahmut Uslu ile yollar ayrılacak.