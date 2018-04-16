Şampiyonluk 7-1'le geldi

Şampiyonluk 7-1'le geldi

Paris Saint-Germain, Monaco'yu 7-1 mağlup ederek 5 hafta kala Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti.
PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV Ajax'ı devirdi, şampiyon oldu

PSV, Ajax'ı 3-0 yenerek Eredivisie'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.

Dev derbiyi o yönecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Dev derbiyi o yönecek

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesini Mete Kalkavan yönetecek.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. 4. hakem ise Suat Arslanboğa...

Vodafone Park'ta oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.

G.Saray - Akhisar maçını Barış Şimşek yönetecek

Kupanın bir başka yarı final rövanş karşılaşması olan Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasını ise Barış şimşek yönetecek. 18 Nisan Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelede Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Fenerbahçe Sivas deplasmanından da kayıpsız çıktı

Fenerbahçe Sivas deplasmanından da kayıpsız çıktı

Terraneo'nun ilk transferi Fenerbahçe'den

Terraneo'nun ilk transferi Fenerbahçe'den

Fenerbahçe'de Mahmut Uslu ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Mahmut Uslu ile yollar ayrılıyor


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Dev derbiyi o yönecek

Dev derbiyi o yönecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Fenerbahçe Sivas deplasmanından da kayıpsız çıktı

Fenerbahçe Sivas deplasmanından da kayıpsız çıktı

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Terraneonun ilk transferi Fenerbahçeden

Terraneo'nun ilk transferi Fenerbahçe'den

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Fenerbahçede Mahmut Uslu ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Mahmut Uslu ile yollar ayrılıyor

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