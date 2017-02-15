Dev derbinin tarihi belli oldu!

TFF'den son dakika açıklaması: Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat pazartesi günü oynanacak.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın 22. haftada karşı karşıya geleceği Türk Telekom Arena'daki derbi maç 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 22 ve 23. hafta programını açıklarken, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hafta içi oynanmasına karar verdi.

TFF'nin bu kararı almasındaki en önemli neden ise Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Ber Sheva ile oynayacağı rövanş mücadelesi.

Kara Kartal, İsrail ekibini 23 Şubat Perşembe günü Vodafone Arena'da ağırlayacağı için, derbinin pazartesi oynanması kararlaştırıldı.