Dev derbinin iddaa oranları açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı.
İddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyetine 1.80 oran verirken, Fenerbahçe'nin galibiyetine 3.00 oran verdi. Derbinin berabere bitmesine de 3.20 oran verildi.
Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının oranları da belli oldu Başakşehir'in galibiyetine 2.15 oran verilirken Galatasaray'ın galibiyetine 2.40 oran verdi. karşılaşmanın berabere bitmesine de 3.10 oran verildi.
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