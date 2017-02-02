Galatasaray'da mutlu ancak...

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bruma, İspanya basınına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Milli boksör dopingli çıktı!

Milli boksör dopingli çıktı!

2017 Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Adem Kılıççı'nın 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki numunesinde doping çıktı.
İşte Anelka'nın yeni adresi!

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Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

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Sow'dan ayrılık kararı!

Sow'dan ayrılık kararı!

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Charlie Adam bombası!

Charlie Adam bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Stoke City oyuncusu Charlie Adam'la temasta olduğu iddia edildi.
Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isimlerden biri olan Sergei Sydorchuk'tan flaş açıklamalar geldi.
Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.

Dev derbinin iddaa oranları açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı.

Dev derbinin iddaa oranları açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı.

İddaa Risk Yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyetine 1.80 oran verirken, Fenerbahçe'nin galibiyetine 3.00 oran verdi. Derbinin berabere bitmesine de 3.20 oran verildi.

Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının oranları da belli oldu Başakşehir'in galibiyetine 2.15 oran verilirken Galatasaray'ın galibiyetine 2.40 oran verdi. karşılaşmanın berabere bitmesine de 3.10 oran verildi.

"Başkan olsam Ekici'yi takıma almazdım"

Aziz Yıldırım'a önce af, sonra ceza!

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Başkan olsam Ekiciyi takıma almazdım

"Başkan olsam Ekici'yi takıma almazdım"

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Dev derbinin iddaa oranları açıklandı!

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10 numaraya Fenerin bütçesi yetmedi!

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