Dev derbinin iddaa oranları açıklandı!

"Fenerbahçe ile anlaşmamı bana Trabzonspor söyledi"

Ara transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici isyan etti: Trabzonspor Yönetimi bana Fenerbahçe ile anlaşmamı söyledi, öyle yaptım. Beni kendileri yönlendirdi. Sonra da Beşiktaş’a yollamaya çalıştılar. Ama ben Fener’e söz verdim.