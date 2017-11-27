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Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

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Lucas Lima transferi aralık ayında...

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Dev derbinin hakemi şimdiden belli gibi

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig'de ilk yarının son derbi maçında büyük olasılıkla Fırat Aydınus görev yapacak.

Dev derbinin hakemi şimdiden belli gibi

Ligin 13. haftasında görev verilmeyen ve dinlendirilen Aydınus'un üst sıraları etkileyecek derbide düdük çalmasına kesin gözüyle bakılırken, çok düşük bir olasılık da olsa plasenin Halis Özkahya olduğu öğrenildi.

44 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi olan Fırat Aydınus, kariyerinde 389 maç yönetti. 2004'ten bu yana yönettiği Beşiktaş-Galatasaray maçlarında ise Beşiktaş 1, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. 1 maç ise berabere bitti.

Beşiktaş ve G.Saray'dan bu 2 ismi istiyor

Beşiktaş ve G.Saray'dan bu 2 ismi istiyor

Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

Kiralık gönderildi, 13 maçta 10 gol attı

Kiralık gönderildi, 13 maçta 10 gol attı


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Beşiktaş ve G.Saray'dan bu 2 ismi istiyor

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Dev derbinin hakemi şimdiden belli gibi

Dev derbinin hakemi şimdiden belli gibi

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig'de ilk yarının son derbi maçında büyük olasılıkla Fırat Aydınus görev yapacak.
Bu kez Galatasaraya yazmadılar

Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

BARCELONA'da bu sezon hiç bir maçta ilk 18'e giremeyen Arda Turan'ın, Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kiralık gönderildi, 13 maçta 10 gol attı

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Meğer bu yüzden oyundan çıkmış

Meğer bu yüzden oyundan çıkmış

İlk yarıda sağ dizi esneyen ve “Taraftardan korktu, ikinci yarıya çıkmadı” yorumlarından çekindiği için hocasından sakatlığını gizleyen Rumen sol bek, ağrıları dayanılmaz hale gelince 71’de kenara geldi.
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