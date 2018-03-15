Dev derbinin hakemi belli oldu

Dünyaca ünlü yıldız imzayı attı! 2021'e kadar Galatasaray'da

Manchester United'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Fellaini, G.Saray'la yeni sezon için şimdiden söz kesti. 3 yıl için tam 21 milyon pound alacak! Bu rakamın Türk Lirası karşılığı ise 111 milyonu buluyor.