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Dev derbinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi belli oldu.

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 14. haftada maçları yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Karşılaşmaların programı ve maç detayları  şöyle:

2 Aralık Cumartesi

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe: Bahattin Şimşek

19.30 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus

3 Aralık Pazar

14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

14.00 Gençlerbirliği- Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.30 Medipol Başakşehir- Osmanlıspor: Halis Özkahya

19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

4 Aralık Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Bülent Yıldırım

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