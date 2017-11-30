Dev derbinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi belli oldu.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 14. haftada maçları yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Karşılaşmaların programı ve maç detayları şöyle:
2 Aralık Cumartesi
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe: Bahattin Şimşek
19.30 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus
3 Aralık Pazar
14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
14.00 Gençlerbirliği- Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.30 Medipol Başakşehir- Osmanlıspor: Halis Özkahya
19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
4 Aralık Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Bülent Yıldırım
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