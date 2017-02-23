Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Diego Ribas coştu!

Diego Ribas coştu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego, Flamengo formasıyla gollerine devam ediyor.
Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Messi'ye tam 115 milyon euro!

Messi'ye tam 115 milyon euro!

Premier Lig kulüplerinden Manchester City gelecek sezon için ilk, belki de tek hedefini belirledi: Barcelona ve dünya futbolunun 1 numaralı yıldızı Lionel Messi.
Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaşlı futbolculara iyi haber!

Beşiktaş yönetimi ligdeki ve Avrupa’daki zorlu maçlar öncesinde oyunculara ödeme yaptı.
Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu kritik 90 dakikayı ise Bülent Yıldırım yönetecek.

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig’de haftanın haçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Bursaspor: Özgür Yankaya

25 Şubat Cumartesi:

15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: Fırat Aydınus

16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya

26 Şubat Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: Barış Şimşek

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

27 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

2.5 yıl sonra

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş maçına atanan hakem Bülent Yıldırım, yaklaşık 2,5 yıl sonra derbi yönetecek. Süper Lig’de 2003-04 sezonundan bu yana düdük çalan Yıldırım, 2 yıl 4 ay sonra yeniden derbiye atandı.

Ankara bölgesi hakemi olan Yıldırım, son derbisine 2 Kasım 2014’te çıktı. 2014-15 sezonunun 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan Emenike ve Sow’un golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Hakem Bülent Yıldırım, Beşiktaş’tan Olcay Şahan’ı 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Yıldırım’ın 10’uncu derbisi

Bülent Yıldırım, kariyerinde 10. kez derbi maçta düdük çalacak. Yıldırım, Süper Lig’de 3. sıradaki Galatasaray’ın 7 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş’ın bugüne kadar 4 derbi maçını yönetti. Beşiktaş, 1972 doğumlu Yıldırım’ın düdük çaldığı 4 maçın 2’sini kaybederken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Yıldırım’ın, daha önce atandığı 9 derbinin 8’ini Galatasaray’ın maçları oluşturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Yıldırım yönetimindeki derbi maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Merkez Hakem Kurulunun güvenini yeniden kazanarak derbiye atanan tecrübeli hakem, şu ana kadar 3 kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev yaptı. Yıldırım’ın düdük çaldığı maçların birini Galatasaray kazanırken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Tecrübeli hakem bu maçlarda kırmızı kartına başvurmazken, Galatasaray’a 7, Beşiktaş’a 15 sarı kart gösterdi.

4 kırmızı kart, 5 penaltı

Bülent Yıldırım, Süper Lig’de bu sezon 21 haftada 12 maç yönetti. Yıldırım, 12 maçta 56 sarı, 4 kırmızı kart çıkarırken, 5 kez de penaltı kararı verdi. Beşiktaş, bu sezon Yıldırım yönetiminde Akhisar Belediyespor’u 2-0, Bursaspor’u da 2-1 yendi. Galatasaray da Yıldırım’ın bu sezonki ilk maçında Kardemir Karabükspor’u sahasında 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Bruma'nın cezası belli oldu!

Bruma'nın cezası belli oldu!

Vincent Janssen Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Vincent Janssen Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Dev derbinin hakemi belli oldu!

Dev derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu kritik 90 dakikayı ise Bülent Yıldırım yönetecek.
Galatasarayda sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Brumanın cezası belli oldu!

Bruma'nın cezası belli oldu!

Galatasaray Yönetimi, Çaykur Rizespor maçı öncesi disiplinsiz davranışlarda bulunan Bruma'ya 70 bin Euro para cezası verdi.
Vincent Janssen Galatasarayı reddettiğini açıkladı!

Vincent Janssen Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Brumada son dakika!

Bruma'da son dakika!

Galatasaray yönetimi Rizespor deplasmanına gitmek isteyen Bruma'ya para cezası kesme kararı aldı.
Abdurrahim Albayrak: Başkanlık için hazırlanıyorum

Abdurrahim Albayrak: "Başkanlık için hazırlanıyorum"

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, başkanlık için hazırlandığını ve kafasında 4 hoca adayının olduğunu açıkladı.
Galatasaraya ağır darbe!

Galatasaray'a ağır darbe!

Galatasaray, yeni teknik direktörü Igor Tudor'un ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Bruma neden kadroda yok? İşte gerçekler...

Bruma neden kadroda yok? İşte gerçekler...

Galatasaray'da sezonun flaş ismi Bruma Çaykur Rizespor maçı kadrosua alınmadı. Portekizli futbolcunun Rize deplasmanına neden götürülmediği ortaya çıktı.
Podolski imzayı attı!

Podolski imzayı attı!

Galatasaray, Podolski'nin Japonya'ya transferinde son noktayı koydu ve Alman futbolcuyu sezon sonunda geçerli olmak üzere Vissel Kobe'ye sattı.
Igor Tudordan beklenmedik kadro!

Igor Tudor'dan beklenmedik kadro!

Sneijder ve Eren Derdiyok, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Bruma ve sakatlığı bulunan Carole da kadroya dahil edilmedi.
Hamit Altıntop: Oynamak istemiyordum ancak...

Hamit Altıntop: "Oynamak istemiyordum ancak..."

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hamit Altıntop, Alman basınına konuştu. Hamit, Galatasaray'da kendisine inanmadığını bu yüzden oynamak istemediğini söyledi....
Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

Igor Tudor'un imza töreni sırasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş maçının pazartesi gününe alınmasına büyük tepki...
Tudordan yönetime: Sabri hala oynuyor mu?

Tudor'dan yönetime: "Sabri hala oynuyor mu?"

Galatasaray’ın yeni hocası Igor Tudor bugün Florya’da akşam yapılacak idmana çıkmadan önce yöneticilerle bir araya geldi....
Lassana Diarrada son dakika!

Lassana Diarra'da son dakika!

Galatasaray'ın çok isteyip kadrosuna katamadığı Lassana Diarra, Marsilya'dan ayrılıyor....
Karşınızda yeni 10 numara

Karşınızda yeni 10 numara

Sakatlık problemi yaşayan Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Selçuk İnan’ın yerlerine Garry Rodrigues, Martin Linnes ve Tolga...
Galatasarayda FETÖ operasyonu!

Galatasaray'da FETÖ operasyonu!

Galatasaray’ın gelecek ay yapılacak Mali Genel Kurul’unda FETÖ soruşturmasında adları geçen Hakan Şükür, Arif Erdem, Şahabettin Harput...