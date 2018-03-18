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Dev derbi başladığı gibi bitti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası dev derbiye sahne oluyor. Ezeli rakiplerin kapışmasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Dev derbi başladığı gibi bitti

Nefeslerin tutulduğu müsabaka kıran kırana bir mücadeleye sahne olurken gol sesi çıkmadı: 0-0.

Bu sonuçla birlikte puanını 48'e çıkaran Sarı-Lacivertliler, uzun yıllardır süren Kadıköy'de kaybetmeme serisini ise 19 müsabakaya çıkardı.

Bu sezonki şampiyonluk yarışında önde bulunan Sarı-Kırmızılılar ise puanını 54 yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 9. dakikasında Garry Rodrigues'in orta sahada kaptırdığı topla atağa kalkan Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın pasıyla sağ kanattan içeri kat eden Mehmet Ekici'nin ortasında top farklı şekilde auta çıktı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Mehmet Ekici'nin ara pasıyla Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Soldado'yu durduran isim kritik bir hamleyle Fernando oldu.

Dakika 15'te Linnes'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Bafetimbi Gomis sert vurdu, az farkla dışarı gitti.

Mücadelenin 20. dakikasında sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Garry Rodrigues içeri doğru hareketlendi ve kaleyi görür görmez yerden vuruşunu yaptı ama top kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

Müsabakanın 24. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Dirar'ın getirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Soldado'nun sert vuruşunda top Serdar Aziz'in kritik müdahalesiyle kornere gitti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Fenerbahçe penaltı bekledi. Sol kanattan gelen ortaya hareketlenen Skrtel, ceza alanında Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Bülent Yıldırım devam dedi.

Maçın 34. dakikasında Mehmet Ekici'nin kaptırdığı topla Galatasaray hızlı atağa kalktı. Feghouli'nin getirdiği topla sağ çaprazda buluşan Gomis vuruşunu yaptı ama hedefi bulamadı.

Dakika 39'da Fenerbahçe kaleyi karşıdan gören kritik bir noktada serbest vuruş kazandı. Frikikte topun başına geçen Mehmet Ekici sert vurdu, Muslera üstüne gelen topu kontrol etti.

Müsabakanın 41. dakikasında Maicon'un inanılmaz hatasında Soldodo topu kaptı. İspanyol yıldız harika bir topuk pasıyla Mehmet Ekici'yi topla buluşturdu. Sol çaprazda Sarı-Lacivertli futbolcu sert vurdu, direk dibinde kaleci Muslera golü önledi.

Dev derbinin ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle noktalandı.

Dakika 46'da Giuliano, Fernando'nun sert müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, Sarı-Kırmızılı oyuncuya sarı kart gösterdi.

Galatasaray 48. dakikada mutlak pozisyonu kaçırdı. Sol kanattan ceza sahasına giren Garry Rodrigues vurdu, kaleci Volkan çıkardı. Dönen topu Gomis tamamlamak istedi, Fenerbahçe savunması tehlikeyi önledi.

Mücadelenin 56. dakikasında Serdar Aziz ile Soldado arasında yaşanan ikili mücadelede Fenerbahçeliler yine penaltı bekledi. Hakem Bülent Yıldırım oyunu devam ettirdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Fernando maça devam edemedi. Teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı futbolcunun yerine Ryan Donk'u sahaya sürdü.

Derbinin 60. dakikasında önemli bir pozisyon yakaladı. Nagatomo'nun ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Volkan Demirel harika bir müdahaleyle çıkardı. Dönen topu takip eden Feghouli'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.

Fenerbahçe'de teknik patron Aykut Kocaman ilk hamlesini yaptı. Mehmet Ekici oyundan çıktı, Alper Potuk maça dahil oldu.

Fenerbahçe 65. dakikada gole yaklaşan taraf oldu. Nabil Dirar'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Alper Potuk kafayı vurdu, kaleci Fernando Muslera top kontrol etti.

Müsabakadaki ikinci sarı kart 69. dakikada Serdar Aziz ile yaşadığı ikili mücadele sonrası Fenerbahçeli Dirar'a çıktı.

Dakika 72'de sağ taraftan kullanılan serbest vuruşundan gelen top Galatasaray savunmasından döndü. Dirar gelişine vurdu, top üstten dışarı gitti.

Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman'dan kritik bir hamle geldi. Dirar 72'de oyundan alınırken Fernandao oyuna girdi ve Sarı-Lacivertliler forvet hattını çiftledi.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Galatasaray'dan da bir hamle geldi. Kaptan Selçuk İnan oyundan alınırken, Tolga Ciğerci maça dahil oldu.

Mücadelenin 78. dakikasında Soldado oyundan alındı ve yerine Valbuena girdi.

Fenerbahçeli Valbuena girer girmez tehlike yarattı. Fernandao'nun ortasında arka direkte topla buluşan Fransız futbolcunun vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

Galatasaray'ın geriye çekilmesiyle Fenerbahçe oyunu diğer yarı sahaya yıktı. Maçın 80. dakikasında Şener'in ortasında Fernandao kafayı vurdu ve top ağlara gitti. Ancak bu pozisyon Sarı-Lacivertli oyuncunun ofsayt olması sebebiyle gol değeri kazanmadı.

Hemen ardından 81. dakikada Valbuena'nın ara pasında Giuliano kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Fakat Brezilyalı futbolcu zayıf bir vuruş yaptı ve kaleci Muslera topu kontrol etti.

Müsabakanın 83. dakikasında Feghouli'nin yerine Sinan Gümüş oyuna girdi.

Dakika 85'te Linnes'in sağ kanattan ortası sonrası ceza sahasının hemen dışından Belhanda vuruşunu yaptı, kaleci Volkan Demirel gole izim vermedi.

Galatasaray, 89. dakikada Gomis'in Skrtel'in müdahalesi sonrası ceza sahasının hemen dışında yerde kalmasıyla serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maicon'un vuruşunda top direkten döndü.

Galatasaray 90+4'te çok net fırsatı harcadı. Tolga Ciğerci ceza sahası içinde boş pozisyonda vurdu, Volkan kalesini gole kapattı.

Dev derbi golsüz eşitlikle tamamlandı.

TAKIM KADROLARI

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado.

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Garry Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis.

DERBİDEN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray derbisinde takımını, ligde bundan önceki maça göre 2 değişiklik yaparak sahaya sürdü.

Ülker Stadı’nda oynanan kritik maçta Kocaman, geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Geçen hafta ilk 11’de oynanan Aatıf Chahechouhe ve Jose Fernandao’yu yedek bıraktı.

Kocaman, bu isimlerin yerine Mehmet Ekici ve Roberto Soldado’ya şans verdi.

Mehmet Ekici yaklaşık 6 ay sonra 11’de

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, yaklaşık 6 ay sonra bir lig maçında ilk 11’de sahaya çıktı.

Mehmet, son olarak Süper Lig’in 7. haftasında 29 Eylül 2017’de oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11’de oynamıştı.

Tecrübeli futbolcu, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde sadece 23 dakika forma şansı bulabilmişti. Sarı-lacivertli futbolcu ligde bu sezon 3. kez bir maça ilk 11’de başladı.

Mehmet Ekici, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’la 1 Mart’ta oynanan derbide de ilk 11’de forma giymişti.

Fernandao 5 maç sonra yedek

Teknik direktör Aykut Kocaman, santrfor bölgesinde 5 hafta sonra değişikliğe gitti.

Süper Lig’de son 5 maça ileri uçta Fernandao’yla başlayan Kocaman, Brezilyalı futbolcuyu derbide yedek oturttu.

Fernandao’nun yerine Fenerbahçe’nin en önemli gol beklediği isim Soldado oldu.

Volkan Demirel ligde ilk kez

Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, bu sezon Süper Lig’de ilk derbi sınavını verdi.

Kocaman bu sezon ligdeki iki Beşiktaş ve sezonun ilk yarısındaki Galatasaray derbilerinde kaleyi Carlos Kameni’ye emanet etmişti.

Volkan bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş derbisinde forma giymiş ve kırmızı kart görmüştü. Sarı-lacivertli takımın kaptanı bu sezon ligde ise ilk kez bir derbi maçta görev aldı.

Fenerbahçe’de iki eksik

Fenerbahçe, derbide iki futbolcusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı derbide forma giyemedi.

Koreografi şov

Fenerbahçeli taraftarlar rakiplerine gönderme yapan bir koreografi şova imza attı.

Tüm tribünler ellerindeki sarı-lacivertli kartonları kaldırdı. Daha sonra Spor Toto Tribünü’nde Galatasaray’ın Kadıköy’de son galibiyetinin 1999 yılında olduğu belirtilerek, açılan dev pankartta "Gelenekte 19. yıl" yazıldı. Bu pankartın altında ise "Yönetmen Fenerbahçe." yazısı yer aldı.

Bu pankartın ardından aynı tribünde 3 boyutlu bir görsel sergilendi. Görselde, bir Fenerbahçeli taraftarın tek eliyle ağlayan aslanın boğazını sıkması dikkati çekti.

Maraton tribününün tamamında ise kartonlarla "Kaderinden kaçamazsın." yazısı oluşturuldu.

Kadıköy’de tribünler tıklım tıklım

Ülker Stadı, bu sezonun en kalabalık günlerinden birini derbide yaşadı.

Tribünleri klım tıklım dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi takımlarına büyük destek verdi.

Alex derbiyi izledi

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, derbiyi statta izledi.

Yıllarca Fenerbahçe formasıyla Galatasaray derbilerinde boy gösteren eski Brezilyalı futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra ilk kez bir derbiyi stattan takip etti.

Karşılaşmayı locadan takip eden Alex’e sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunarak tezahüratlar yaptı.

Hocalar 5 yıl sonra karşı karşıya

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın teknik direktörleri Aykut Kocaman ile Fatih Terim, yaklaşık 5 yıl sonra birbirlerine rakip oldu.

İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 12 Mayıs 2013’te yapıldı. Kadıköy’deki maçta Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon şampiyonluğa ulaşan Terim yönetimindeki Galatasaray’ı 2-1 yenmişti.

Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 5 yıl sonra yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle devam etti.

11 ülkeden gazeteci takip etti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiye dünya basını da ilgi gösterdi.

Derbiyi Türkiye dışında 11 ülkeden akreditasyon yaptıran gazeteciler statta takip etti. Derbiyi Japonya, ABD, Brezilya, Fas, Hollanda, Almanya, İsveç, Azerbaycan, Çin, Fransa ve İspanya’dan toplam 14 gazeteci Ülker Stadı’nda izledi.

Kadıköy’de ortak tezahürat

Kadıköy’de Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı ortak tezahürat yaptı.

Fenerbahçeli taraftarların başlattığı "Vatan sana canım feda." tezahüratına sarı-kırmızılı taraftarlar da katılınca ortaya güzel görüntüler çıktı.

Daha sonra Galatasaraylı taraftarların "Şehitler ölmez vatan bölünmez." tezahüratına Fenerbahçeli taraftarlar alkışla karşılık verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray’ın kadrosunda 2 değişiklik oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin geride kalan hafta Atiker Konyaspor’u 2-1 yendiği maçın başlangıç 11’inde 2 değişikliğe gidildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Atiker Konyaspor müsabakasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Mariano Filho’nun yerine Martin Linnes’e görev verirken, orta sahada ise Ryan Donk’u yedek soyundurup, Fernando Reges’i sahaya sürdü.

Galatasaray, müsabakaya Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis 11’iyle başladı.

Fernando 13 maç aradan sonra 11’de

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı oyuncusu Fernando Reges, Fenerbahçe maçına ilk 11’de başlayarak 13 karşılaşma aradan sonra başlangıç kadrosunda yer aldı.

Süper Lig’in 17. haftasındaki Göztepe maçına ilk 11’de başlayan ve sakatlık yaşayan Fernando, sonrasında yapılan 8 lig ve 5 Türkiye Kupası maçının başlangıç kadrosunda yer alamadı.

Fernando, söz konusu dönemde sadece 24. haftadaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ikinci yarısında 45 dakika oynadı.

Öte yandan, ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında sakatlık yaşayan Eren Derdiyok ise tedavisinin tamamlanmasının ardından derbinin yedekleri arasında yer aldı.

Taraftar yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarı, Kadıköy deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Derbi maçta sarı-kırmızılı taraftarlar için ayrılan 2 bin 100 biletin tamamı satılırken, sarı-kırmızılı futbolseverler kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

Türk Telekom Stadı’ndan otobüslerle Kadıköy’e gelen taraftarlar, tezahüratlar yaparak takımlarına destek verdi.

Öte yandan Galatasaray taraftarlarının, bulundukları tribüne, üzerinde "Çanakkale ruhu Afrin’de" yazılı pankart asması dikkati çekti.

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