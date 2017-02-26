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Derbiye sürpriz yorumcu!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak derbiyi 4K teknolojisiyle yayınlayacak olan beINSPORTS, yorumcu olarak da efsane Fransız futbolcu Marcel Desailly’yi Türkiye’ye getiriyor.

Derbiye sürpriz yorumcu!

Görkemli kariyeri boyunca Milan ve Chelsea gibi devlerin formalarını giyen, Fransa Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan Marcel Desailly, beINSPORTS’un 4K teknolojisiyle yayınlayacağı Galatasaray- Beşiktaş derbisini yorumlayacak.

Efsane futbol adamı, maç öncesi ve devre arasında Türk Telekom Arena’da, 90 dakika bitiminde ise Maraton programında analizleri ile ekrana gelecek. beINSPORTS çatısı altına girdikten sonra ilk kez bir derbiyi 4K teknolojisi ile ekrana taşıyacak olan yayıncı kuruluş, daha önce de bir başka efsane isim Eric Abidal’i Türkiye’ye getirmişti.

2004’te ‘Kaptan’ı yazmıştı

Türk futbolseverlerin çok yakından tanıdığı bir isim olan Marcel Desailly, 2004 yılında ‘Kaptan’ isimli, Türkçe’ye çevrilmiş bir kitap da yazmıştı. Futbolculuktan sonra yorumculuk kariyerinde de başarı basamaklarını hızlı şekilde tırmanan Desailly, 2014 Dünya Kupası ve EURO 2016’yı da yorumlarıyla renklendirmişti.

Marcel Desailly’nin futbolculuk kariyeri

Milli Takım: 1 Dünya Kupası Şampiyonluğu (1998) 1 Avrupa Kupası Şampiyonluğu (2000)

Kulüp takımı: 2 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (1992-93 Marsilya / 1993-94 Milan)

2 İtalya Serie A Şampiyonluğu: (1993-94 Milan / 1995-96 Milan) 1 İngiltere Federasyon Kupası (1999-2000 Chelsea)

2 UEFA Süper Kupası: (1994 Milan - 1998 Chelsea)

Sırasıyla forma giydiği kulüpler: Nantes / Fransa, Marsilya / Fransa, Milan / İtalya, Chelsea / İngiltere, Al-Gharafa / Katar, Qatar SC / Katar

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