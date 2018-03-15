Derbiye 2 gün kala Terimden sürpriz karar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor maçını çeviren Sinan Gümüş'e Fenerbahçe derbisinde 11'de görev vermeyi düşündüğü ortaya çıktı. Bu durumda Feghouli kulübeye çekilecek.

Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, Atiker Konyaspor maçında attığı gol ve yaptığı asistle galibiyette başrolü oynayan Sinan Gümüş'e, Fenerbahçe derbisi öncesinde forma için göz kırptı. 'Kazanan takımı bozmama' prensibi ile tanınan ve takım içerisindeki forma adaletine büyük önem veren tecrübeli teknik adamın, Kadıköy'de Sinan'ı ilk 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.

Terim, Sinan'ı derbide oynatması durumunda, Konya maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Feghouli'yi kenara alacak. İdmanlarda Gümüş'ü 11'de de deneyen Terim'in, genç futbolcuyu ilk tertipte oynatıp oynatmama kararını yarın yapılacak taktik antrenmanından sonra vermesi bekleniyor.

Deneyimli hoca, cezalı olan Mariano'nun yokluğunda ise savunmanın sağ kanadında Linnesi'i kullanacak.

Haberturk