Derbiden sonra deprem etkisi yarattı! Ayrılık...

Galatasaray maçını kafasında ‘3 puan’ olarak düşünen Aykut Kocaman’ın şampiyonluk planları alt üst oldu.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Galatasaray derbisine kesin 3 puan gözüyle bakıyordu ancak bu maç onun kafasındaki gibi sonuçlanmadı. 2 puanlık kaybın ardından şampiyonluk umutları da iyice zora girdi. Fenerbahçe’de haziran ayında başkanlık seçimi olacağı için Aykut Kocaman’ın sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

YILDIRIM KALSA BİLE GİDER

Ancak mevcut başkan Aziz Yıldırım kalsa bile Aykut Kocaman’la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ali Koç’un seçilmesi halinde ise kafasında başka isimler olduğu biliniyor. Konya’daki performansı sonrası yeniden Fenerbahçe’nin başına geçen tecrübeli hocanın yeni dönemi de bu sezonla birlikte bitecek.

Akşam