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Derbide suratına şişe fırlattı

Premier Lig'de 16. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Manchester United'ı 2-1'le geçip namağlup liderliğini sürdürürken maç sonu soyunma odası tünelinin karıştığı ve Lukaku'nun City'li Arteta'ya şişe fırlattığı belirtildi.

Derbide suratına şişe fırlattı

Premier Lig'de 16. hafta Manchester derbisine sahne olurken, City deplasmanda United'ı David Silva ve Otamendi'nin golleriyle geçti ve rakibine 11 puanlık farkla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Lukaku'dan Arteta'ya şişe!

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre ise Old Trafford'daki bitiş düdüğünün ardından soyunma odası tüneli karıştı. Oyuncular arasında arbede olurken, Manchester United'ın Belçikalı yıldız forveti Romelu Lukaku'nun, Manchester City'nin antrenörlerinden Arsenal'li eski futbolcu Mikel Arteta'ya şişe fırlattığı iddia edildi.

Mourinho'nun üstü başı süt ve su oldu!

Bir başka iddia da İngiliz medyasından geldi ve Manchester United menajeri Jose Mourinho'nun, soyunma odaları önünde Manchester City'lilere sevinçlerini daha düşük seviyede kutlamalarını söylediği bu esnada City kalecisi Ederson'la ciddi bir tartışma yaşadığı ve Portekizli menajerin üzerinin bir bölümünün süt ve suya maruz kaldığı yazıldı.

City'li yöneticiler ise bu son iddiayı reddettiler.

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Derbide suratına şişe fırlattı

Derbide suratına şişe fırlattı

Premier Lig'de 16. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Manchester United'ı 2-1'le geçip namağlup liderliğini sürdürürken maç sonu soyunma odası tünelinin karıştığı ve Lukaku'nun City'li Arteta'ya şişe fırlattığı belirtildi.
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