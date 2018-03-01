Derbide kavga ve kırmızı kart

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alper Potuk, Volkan Demirel ve Quaresma kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de Alper Potuk, Beşiktaş derbisinin 44. Dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçın 39. Dakikasında Caner Erkin kontratağa çıkarken taktik bir faul yapıp sarı kart gören Alper, 44’te bu sefer Tolgay Arslan’ı itti ve hakem Fırat Aydınus önce ikinci sarı kartını sonra da kırmızı kartını çıkardı.

Hareketin ardından pişman olan Alper Potuk oyundan çıkarken kendi taraftarından da özür diledi.

QUARESMA DA KIRMIZI GÖRDÜ

İkinci yarı Şenol Güneş'in hamlesiyle oyuna dahil olan Quaresma, Josef de Souza'ya dirsek atınca Fırat Aydınus, Portekizli yıldızı kırmızı kartla cezalandırdı.

VOLKAN DEMİREL'E KIRMIZI

76.dakikada Talisca'nın yaptığı ortanın dışarıdan geldiğini iddia eden ve maçın yan hakemine büyük bir tepki gösteren Volkan Demirel ikinci sarıdan kırmızı görerek Fenerbahçe'yi 9 kişi bıraktı.