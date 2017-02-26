Derbide galibi gol teknolojisi belirledi

Hollanda Ligi'nde Feyenoord evinde PSV Eindhoven'u ağırladı. Dev derbide kazanan 2-1'lik skorla Feyenoord oldu.

Hollanda Ligi'nde Feyenoord- PSV Eindhoven derbisi oynandı. Derbide kazanan Feyenoord oldu. Feyenoord rakibini 2-1 mağlup etti. Maç 1-1'iken Feyenoord'un attığı gol önce verilmedi ardından hakemin saatine gol çizgisi teknolojisi ile gol olduğu haberi gelince hakem golü verdi ve maç 2-1'e geldi.

Gol çizgisi teknolojisi galibi belirledi

Feyenoord dakika 9'da Jens Toornstra attığı golle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona ererken ikinci yarıda dakika 62'de Gaston Pereiro maçı 1-1'e getirdi. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise Jan-Arie van der Heijden'ın vuruşunu kaleci zorlukla tuttu. Maçın hakemi Bas Nijhuis ilk başta golü vermedi ancak saatine gelen uyarı ile kararını değiştirdi ve golü verdi. Futbolcuların yoğun itirazda bulunduğu Bas Nijhuis itiraz eden futbolculara saati göstererek gol çizgisi teknolojisinden haber geldiğini anlatmaya çalıştı.

Feyenoord bu galibiyet ile puanını 63'e çıkarttı ve en yakın rakibi Ajax ile puan farkını 8'e çıkarttı. PSV ise 52 puanda kaldı ve Feyenoord ile puan farkı 11'e çıktı.