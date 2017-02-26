Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Resmen açıkladılar! Seneye yok!

Divac, Fenerbahçeli Bogdanovic'in gelecek yıl Kings forması giyeceğini açıkladı.
Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Derbide galibi gol teknolojisi belirledi

Hollanda Ligi'nde Feyenoord evinde PSV Eindhoven'u ağırladı. Dev derbide kazanan 2-1'lik skorla Feyenoord oldu.

Derbide galibi gol teknolojisi belirledi

Hollanda Ligi'nde Feyenoord- PSV Eindhoven derbisi oynandı. Derbide kazanan Feyenoord oldu. Feyenoord rakibini 2-1 mağlup etti. Maç 1-1'iken Feyenoord'un attığı gol önce verilmedi ardından hakemin saatine gol çizgisi teknolojisi ile gol olduğu haberi gelince hakem golü verdi ve maç 2-1'e geldi.

Gol çizgisi teknolojisi galibi belirledi

Feyenoord dakika 9'da Jens Toornstra attığı golle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona ererken ikinci yarıda dakika 62'de Gaston Pereiro maçı 1-1'e getirdi. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde ise Jan-Arie van der Heijden'ın vuruşunu kaleci zorlukla tuttu. Maçın hakemi Bas Nijhuis ilk başta golü vermedi ancak saatine gelen uyarı ile kararını değiştirdi ve golü verdi. Futbolcuların yoğun itirazda bulunduğu  Bas Nijhuis itiraz eden futbolculara saati göstererek gol çizgisi teknolojisinden haber geldiğini anlatmaya çalıştı.

Feyenoord bu galibiyet ile puanını 63'e çıkarttı ve en yakın rakibi Ajax ile puan farkını 8'e çıkarttı. PSV ise 52 puanda kaldı ve Feyenoord ile puan farkı 11'e çıktı.

Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Kaan Ayhan sahayı böyle terk etti!

Kaan Ayhan sahayı böyle terk etti!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Derbide galibi gol teknolojisi belirledi

Derbide galibi gol teknolojisi belirledi

Hollanda Ligi'nde Feyenoord evinde PSV Eindhoven'u ağırladı. Dev derbide kazanan 2-1'lik skorla Feyenoord oldu.
Diego Ribas durdurulamıyor!

Diego Ribas durdurulamıyor!

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Kaan Ayhan sahayı böyle terk etti!

Kaan Ayhan sahayı böyle terk etti!

Dünya Kupası elemelerindeki Milli Takım'ın 4 maçının üçünde oynayan Kaan Ayhan'ın yaşadığı talihsizlikler bitmiyor.
Cristian Baroniye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Dev maç öncesi Ardaya kötü haber!

Dev maç öncesi Arda'ya kötü haber!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona’da sakatlığı süren milli futbolcu Arda Turan, yarın eski takımı Atletico Madrid ile deplasmanda oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.
Canın sağ olsun Osmanlıspor!

Canın sağ olsun Osmanlıspor!

Avrupa'daki gururlarımızdan olan ve yoluna devam eden Osmanlıspor 0-0'ın rövanşında Olympiakos'u ağırladı.
Avrupalı Kartal!

Avrupalı Kartal!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaştığı Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti ve tur atladı.
Sow: Atamadım, özür diliyorum

Sow: "Atamadım, özür diliyorum"

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Fabiano, Krasnodar maçı sonrası üzgün olduklarını belirtirken gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını söylediler.
Advocaat: Oyuncularım çok dürüstse söylesin...

Advocaat: "Oyuncularım çok dürüstse söylesin..."

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Krasnodar maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçede Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Krasnodar maçının 70. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
İlk golü attık ve morallerini bozduk

"İlk golü attık ve morallerini bozduk"

Krasnodar teknik direktörü Igor Shalimov, Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu....
Advocaattan olay sözler!

Advocaat'tan olay sözler!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Krasnodar'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ve oyunculardan Martin Skrtel, düzenlenen basın...
Enes Ünalın yaptığı hareket olay oldu!

Enes Ünal'ın yaptığı hareket olay oldu!

Twente'nin Heerenveen'i 1-0 mağlup ettiği maça Enes Ünal'ın hareketi damga vurdu....
Hamit Altıntop: Oynamak istemiyordum ancak...

Hamit Altıntop: "Oynamak istemiyordum ancak..."

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hamit Altıntop, Alman basınına konuştu. Hamit, Galatasaray'da kendisine inanmadığını bu yüzden oynamak istemediğini söyledi....
Krasnodarın hocası sonuçtan memnun

Krasnodar'ın hocası sonuçtan memnun

Fenerbahçe karşısında 1-0'lık galibiyetle tur için küçük de olsa bir avantaj elde eden Krasnodar'da teknik direktör Igor...
Hasan Aliden maç sonu itiraf!

Hasan Ali'den maç sonu itiraf!

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, 1-0 mağlup oldukları Krasnodar maçının ardından açıklamalarda bulundu....