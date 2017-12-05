Derbi sonrası yönetimden flaş karar

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, başta Belhanda olmak üzere, Muslera, Gomis, Mariano gibi isimlerle toplantı düzenleyecek, yolunda gitmeyen işler konusunda açıklama isteyecek.

Galatasaray teşhisi koydu, tedaviye başladı. Sarı-kırmızılılarda futbolcuların son dönemdeki performansıyla ilgili rahatsızlık duyan sarı-kırmızılılarda sportif direktör Cenk Ergün harekete geçiyor. Ergün’ün performansları ile hayal kırıklığı yaratan ve düşüşe geçen oyuncularla bire bir toplantılar düzenleyeceği belirtildi.

Büyük umutlarla transfer edilmesine karşın hayal kırıklığı yaratan Belhanda başta olmak üzere, Muslera, Mariano ve Gomis gibi isimlerle konuşacak olan sarı-kırmızılı idareci, “Kendinize gelin” mesajı verecek.

Ergün’ün, “Yolunda gitmeyen şeyler var. Sizlerin performansı takım için çok önemli. Ancak son haftalarda büyük düşüş içindesiniz. Bunun sebebi nedir? Sorun sistem ve taktik dendi ancak son maçta her şey sizin istediğiniz gibiydi. Yine de değişen bir şey olmadı. Beşiktaş maçında yediğimiz golden sonra hemen dağıldık. Galatasaray gibi bir takım nasıl olur da böyle dağılır? Bizim sizlerden beklentimiz çok büyük. Şampiyon olacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Bunda da en büyük pay sizlerin olacak. Bu haftadan itibaren yeni bir sayfa açalım” diye uyarıda bulunacağı açıklandı.

Olumlu etki

Kadro derinliği olmaması nedeniyle teknik direktör Igor Tudor’un takımda radikal kararlar almasının zor olduğu belirtiliyor. Fakat yönetimin son krizde Hırvat teknik adamdan yana tavır almasının Tudor üzerinde olumlu etki yaptığı ve Florya’daki otoritesinin yerine geldiği ifade edildi.

13: Son haftalardaki performansı eleştirilen Belhanda, Süper Lig’de Galatasaray formasını 13 maçta terletti. Faslı oyuncu bu müsabakalarda bir kez ağları havalandırırken, 5 de asist yaptı.

Milliyet