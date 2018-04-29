Derbi sonrası çok net transfer sözleri

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da kalmak istediğini ifade eden Japon futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kondisyon olarak, performans olarak her geçen gün daha iyi gittiğimi düşünüyorum. Bugün Beşiktaş karşısında çok iyi mücadele ettik ve istediğimizi aldık. Bu galibiyette mücadele etmemiz çok önemliydi. Uzun yıllar İtalya'da oynadım, çok derbiye şahit oldum ama taraftarımız müthiş, bana inanılmaz destek veriyorlar. Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi.

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