Derbi öncesi transferde sıcak gelişme

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan'ın geleceği, uzun süredir kulübün gündemindeydi. İngiltere'ye gideceği konuşulan kaptan, kararını verdi.

Akhisarspor maçının ardından yapılan görüşmede Orman ve Çebi'nin, Oğuzhan'dan yeni sözleşme için söz aldığı öğrenildi.

Orman’ın yıllığı 2.5 milyon Euro’dan 5 yıllık önerdiği kontratı kabul eden ancak 2.5 milyon Euro da imza parası istemesi sebebiyle görüşmeleri zora sokan Oğuzhan’ın, kulübünü düşünerek hareket etme kararı aldığı bildirildi.

"SÖZÜN, HER İMZANIN ÖNÜNDE"

Oğuzhan Özyakup’un iki Başkan’la yaptığı görüşmede, “Beşiktaş ile yeni sözleşme yapacağım. Sonrasında ayrılık olsa bile önce kulübümü düşünerek hareket edeceğim. Beşiktaş sayesinde buralara geldim. Sözüm en değerli senetten daha güvenilirdir” dediği kaydedildi.

Orman’ın bu sözlerin ardından, “Takımın kaptanının verdiği söz bizim için her türlü imzanın belgenin önündedir. Sadece futbola ve şampiyonluğa konsantre ol. İstediğimizi elde ettikten sonra kalplerimize atılan imzaları kağıda dökeriz” diyerek konuyu kapattığı ifade edildi.

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