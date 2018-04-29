Derbi öncesi soyunma odasına gitti ve...

Fatih Terim: "Daha farklı kazanabilirdik"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Futbolcuları mücadelesinden dolayı tebrik eden Terim, şampiyonluk için önlerinde üç final maçının olduğunu vurguladı.