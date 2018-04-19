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'İmza atma, seni biz alacağız'

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Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.

Derbi nasıl sonuçlanacak? 2 seçenek var

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Peki şimdi ne karar verilecek?

Derbi nasıl sonuçlanacak? 2 seçenek var

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin yarıda kalmasının ardından şimdi nasıl bir karar verilecek? Türkiye bu sorunun cevabını arıyor.

Şimdi gözler Türkye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'na çevrildi. TFF Yönetim Kurulu kısa bir süre içerisinde toplanarak kararını verecek.

İki seçenek var

TFF'nin önünde iki seçenek bulunuyor. İlk seçenek, Fenerbahçe'nin hükmen yenik sayılması ve Beşiktaş'ın otomatik olarak finale yükselmesi...

İkinci seçenek ise maçın kaldığı yerden aynı skorla devam etmesi olacak. TFF Yönetim Kurulu kısa bir süre içerisinde kararını kamuoyuna duyuracak.

Öte yandan Vodafone Park'ta oynanan ilk maç ise 2-2 berabere bitmişti.

Tolga Zengin:

Tolga Zengin: "Ölmüş anneme küfrettiler"

TFF'den derbi açıklaması

TFF'den derbi açıklaması

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Trabzonspor'dan çok sert açıklama


 

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