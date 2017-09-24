Derbi bitti, 5. kırmızı kart çıktı

Spor Toto Süper Lig'te Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 yendiği mücadelede tam 5 kırmızı kart çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 yendiği nefes kesen derbide tam 5 kırmızı kart çıktı.

Quaresma 43. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 2 dakika sonra ise Fenerbahçe'de Neto takımını 10 kişi bıraktı. 85. dakikada bu kez Atiba ceza sahası içinde eline gelen toptan dolayı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 88. dakikada ise rakibine sert bir müdahale yapan İsmail Köybaşı oyundan atıldı.

Oğuzhan maç bittikten sonra…

Maç böyle biterken Beşiktaşlı oyuncular hakem Ali Palabıyık'ın başına toplanıp itirazda bulundu. Bu sırada Beşiktaş'ta Oğuzhan yoğun itiraz nedeniyle 2. sarı karttan maçın 5. kırmızı kartını gördü.

Maç sonunda Ali Palabıyık'a itirazlarını sürdüren Oğuzhan Özyakup, 2. sarı kartının ardından kırmızı kart gördü.