Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsviçreli sol bek Reto Ziegler'in yeni takımı belli oldu.
12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Bursaspor'un ısrarla istediği Patrick Twumasi, kanatlarda görev almasına karşın bu sezon gol sevinçlerinin adamı oldu. Ganalı oyuncu, çıktığı 12 maçta 11 gole katkıda bulunurken, değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.
Vagner Love ile ilk temas kuruldu

Vagner Love ile ilk temas kuruldu

Forvet arayan Galatasaray’da sürpriz Vagner Love gelişmesi.
Ndiaye için akılalmaz teklif

Ndiaye için akılalmaz teklif

Galatasaray’da ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri çeken Badou Ndiaye’nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti.
Sola son aday Davide Santon

Sola son aday Davide Santon

Fatih Terim’in basın toplantısında açıkladığı, “Sadece Asamoah için değil başka isimler için de bağlantılarım var” dediği futbolculardan birinin Inter’in yıldızı Davide Santon olduğu öğrenildi.
Gündem yeniden Gignac

Gündem yeniden Gignac

Cenk’in alternatifini arayan Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu için kolları sıvadı Fransız santrfordan sezon başı yüksek maaş talebi üzerine vazgeçilmişti.
2 dakika oynadı, 3 talibi var

2 dakika oynadı, 3 talibi var

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig'de sadece 2 dakika forma şansı bulabilen Mustafa Pektemek'e, ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig'den 3 talip çıktı.

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu için ısrarlı olduğu bildirildi. Yönetim ayrıca, Emmanuel Mas’ın takımdan ayrılacak olması nedeniyle de yine Kırmızı Beyazlılar’da forma giyen Sakıb Aytaç’ı da bitirmek istiyor. Bu hafta iki oyuncu için de görüşmelerin gerçekleşeceği ifade edildi.

Eşyalarını toplayıp şehirden ayrıldı!

Eşyalarını toplayıp şehirden ayrıldı!

Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Igor Tudor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Igor Tudor'a Süper Lig'den sürpriz talip


 

Haberturk

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Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.
Eşyalarını toplayıp şehirden ayrıldı!

Eşyalarını toplayıp şehirden ayrıldı!

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samir Nasri'de flaş gelişme.
Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig deviyle ön görüşme yaptığını itiraf etti

Süper Lig devlerinin gözdesi Antalyaspor'un sol beki Sakıb Aytaç transfer görüşmesini doğruladı.
Igor Tudora Süper Ligden sürpriz talip

Igor Tudor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Başkan Ali Şafak Öztürk’ün istifasıyla birlikte Teknik Direktör Leonardo Araujo ile yollarını ayıran Antalyaspor, yeni teknik direktörü için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
6 aylığına Süper Lig devine geliyor

6 aylığına Süper Lig devine geliyor

Maddi olarak kötü bir sürece giren Antalyaspor, Eto'o'yu devre arasında Fenerbahçe'ye gönderecek.
Antalyasporda Samuel Etoo depremi

Antalyaspor'da Samuel Eto'o depremi

Antalyaspor'un yıldız golcüsü Samuel Eto'o'nun eski takımı Real Mallarco'ya transfer olacağı tahmin ediliyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio, Leonardonun istifa ettiğini açıkladı

İtalyan gazeteci Di Marzio, Leonardo'nun istifa ettiğini açıkladı

İtalyan gazeteci Di Marzio, Antalyaspor teknik direktörü Leonardo'nun görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe yarışa geri döndü

Fenerbahçe yarışa geri döndü

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Sarı Lacivertliler Giuliano'nun tek golü ile kazandı.
Etoodan sonra o da ayrılıyor!

Eto'o'dan sonra o da ayrılıyor!

Ani bir kararla seçimli olağanüstü genel kurul kararı alan Antalyaspor'da Eto'o'dan sonra Samir Nasri'nin de takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı.
Leonardo: Etoo ile Nasri arasında...

Leonardo: "Eto'o ile Nasri arasında..."

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Nascimento De Araujo, iyi oyunculardan kurulu takımının ligde 17. sırada olmayı hak etmediğini belirterek, 'İlk olarak takımı bu potadan çıkararak, üst sıralarda olmak için gayret göstereceğiz' dedi.
Çebiden maç sonu çok sert sözler: Tetikçi...

Çebi'den maç sonu çok sert sözler: "Tetikçi..."

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında çok sert açıklamalarda bulundu....
Geçmiş olsun Antalyaspor!

Geçmiş olsun Antalyaspor!

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Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

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Etoo Antalyaspora hayat verdi

Eto'o Antalyaspor'a hayat verdi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti....
Etoo ile uğraşacak değiliz, gidecekse gitsin

"Eto'o ile uğraşacak değiliz, gidecekse gitsin"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarla anılan Kamerunlu yıldız futbolcu...
Çalımbay: Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık

Çalımbay: "Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan Salih Dursun ile anlaştıklarını söyledi....