Denayer için yeni girişim

Stopere takviye yapmakta kararlı olan Cim Bom, daha önce kiralık olarak takımda forma giyen Jason Denayer’ı, bir kez daha Manchester City’den kiralamak istiyor.

Ancak City, oyuncuyu Türkiye’ye göndermeye sıcak bakmıyor. Denayer ise forma şansının zor olduğu İngiliz ekibinden ayrılmak istediğini belirtiyor. Cim Bom’un, milli arada bir kez daha İngiliz ekibinin kapısını çalacağı ve Belçikalı stoperi kadrosuna katmak için tüm imkanları zorlayacağı ifade edildi.