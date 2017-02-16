Demirkol: "Bunu ancak kendini kovdurtmak için yapar"

Mehmet Demirkol, Krasnodar-Fenerbahçe maçının ardından NTVSPOR'da önemli açıklamalar yaptı.

Mehmet Demirkol, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Krasnodar-Fenerbahçe maçı öncesi Robin van Persie ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Hollandalı yıldızın durumunu yorumlarken, "Nereye? Ne zaman?" ifadesini kullanan Demirkol, "Van Persie form tutacak, fit olacak nereye ne zaman 14 hafta kaldı lig bitiyor..." ifadesini kullandı.

Krasnodar'ın 2 aydır resmi maç oynamadığı yorumunun aldatıcı olduğunu söyleyen Demirkol, "Onların normali bu. Rus takımları hep bu fikstürde oynuyor. Adamlar bütün planlamalarını buna göre yapıyor. Bu olay ilk kez başlarına geliyormuş gibi düşünmemek lazım" açıklamasını yaptı.

Demirkol'un değerlendirmelerinden öne çıkan bölümler şöyle:

"Fenerbahçe'nin gücü Sow - Lens bağlantısını de marke vaziyette yapabilmesidir. Fenerbahçe, Caner Erkin'i kaybetmemiş olsaydı, Caner - Sow - Lens bağlantısı çok enteresan olabilirdi. Lens - Sow bağlantısını kurabilmek için Van Persie'ye ihtiyaç var. Van Persie'nin olmamasının futbol açısından bir açıklaması yok. Fenerbahçe oldukça önemli bir mücadeleye çıkıyor şu anda. Van Persie ayakta duracak haldeyse ve topa vurabiliyorsa sahada olmalı. Bu kararın futbol karşılığını yok."

İlk yarı sonrası Demirkol'un değerlendirmeleri;

"Fenerbahçe adam adama oynarken temassız oynuyor. Hiç kontak yok. Fenerbahçe'nin savunmadaki zaafı orta sahada adam adama oynaması. Hayatımda ilk defa görüyorum beke adam adama verildiğini. Advocaat kariyerindeki bir adam ancak bunu kendisini kovdurtmak için yapar. "

Maçın ardından tecrübeli futbol adamının açıklamaları;

"Mario Been ve Cor Pot'un analizleri beni oldukça şaşırttı. Sonuçta bu takım Zorya'dan daha kolay takım. Bu oyunu Zorya'ya karşı oynasaydı baya zorlanırdı."

Emenike eleştirisi

"Şu Emenike kadar hazır olmayan Van Persie tek ayaklı Van Persie'dir ya da 62 yaşındaki Van Persie'dir. 'Bir ay önce 'Bu adam oynamaz' dediğiniz bir oyuncuyu, bir ay sonra çok önemli bir maçta 11'e koymazsınız."