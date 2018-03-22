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Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

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İmzayı çoktan atmış

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Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

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Demba Ba'dan ömürlük imza

Devre arasında 6 aylığına sözleşme imzalayan Demba Ba, Göztepe’de kalıyor.

Demba Badan ömürlük imza

Demba Ba'dan ömürlük imza

Ara transferde Adis Jahovic’i 1.5 milyon Euro’ya Konya’ya sattıktan sonra 2 yıldır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Demba Ba’yı kadrosuna katan Göztepe’de yönetim eleştirilmişti. Ancak Sarı- Kırmızılı takımda adeta yeniden doğan dünyaca ünlü futbolcu, 7 maçta 5 gol atınca ona güvenenleri haklı çıkardı. Kısa sürede taraftarın da sevgilisi haline gelen 32 yaşındaki golcüyle devre arasında 6 aylık sözleşme imzalayan Göztepe, yeni kontrat için masaya oturdu. Önce Tamer Tuna’yla prensipte büyük ölçüde anlaşan Mehmet Sepil, Demba Ba’yla da bir araya gelerek iki yıllık yeni kontrat için el sıkıştı. Göztepe’nin Demba Ba’yla ilgili planı yalnızca futbolculuğuyla ilgili de sınırlı kalmayacak.

Senegal’den oyuncu getirecek

Demba Ba’nın Moussa Sow’la Senegal’de bir oyuncu akademisi bulunuyor. Ba ile akademi konusunda da bir çalışma yapılacak. Senegal’deki yetenekli gençler Göztepe’nin her geçen gün gelişen altyapısında boy gösterme fırsatı bulacak.

Aykut Kocaman idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Aykut Kocaman idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

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Fenerbahçe astronomik teklifi elinin tersiyle itti


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Aykut Kocaman idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Aykut Kocaman idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

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Demba Badan ömürlük imza

Demba Ba'dan ömürlük imza

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İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

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Fenerbahçe astronomik teklifi elinin tersiyle itti

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