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Demba Ba'da karar bugün

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Demba Bada karar bugün

BEKLENEN gün geldi çattı. Geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Shanghai Greenland Shenhua’ya dönen Demba Ba, ikinci bir sakatlık yaşadığı için hiç forma giyemediği Çin kulübüyle yollarını ayırdı. Bonservisini eline alan Demba Ba’ya imza attırmak için sağlık raporlarının gelmesini bekleyen Beşiktaş yönetimi, ‘Sağlamdır’ raporunun ardından karar vermek için bugün toplanacak. Siyah-Beyazlı yönetim, sağlık kurulunun da bulunduğu bir ortamda Demba Ba’nın durumunu son kez masaya yatıracak.

LİGİ YAKINDAN TANIYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş’in bu konuda görüşlerinin olumlu olduğu biliniyor. Güneş geçen sezon birlikte çalıştığı Demba’nın ara transferde gelmesinin daha isabetli olacağını düşünüyor. Hem Beşiktaş camiasını hem de Türkiye Ligi’ni tanıyan Senegalli yıldızın uyum sorunu yaşamayacağına inanan Şenol Güneş, yönetime de bu konudaki fikirlerini iletti. Güneş, Başkan Fikret Orman’la yaptığı son değerlendirmede de bu görüşlerini aktardı.

1.5 +1 yıllık imza atacak

Kulüple Demba arasındaki mali şartlarda fazla sorun yok. Demba’nın isteği 2.5 yıl. Beşiktaş 1.5+1 istiyor. 32 yaşındaki Senegalli oyuncunun sakatlıktan sonra ne kadar verimli şekilde geri döneceği konusunda endişeler var. Ancak Başkan Fikret Orman’ı bu konuda rahatlatan en önemli konu Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Ba’ya duyduğu güven. Haftaya iş resmileşecek.

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Akşam

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