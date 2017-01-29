Demba Ba İstanbulda!

Beşiktaş'la transfer görüşmeleri yapan Senegalli forvet Demba Ba, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Sezon başında Mario Gomez'in ayrılışı sonrası forvet hattında istediği verimi bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, çareyi eski yıldızı Demba Ba'da buldu. Siyah Beyazlı taraftarların yolunu 4 gözle beklediği Senegalli forvet, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a ayak bastı

Temmuz ayında Çin Süper Ligi'ndeki bir maç sırasında kaval kemiği kırılan 31 yaşındaki futbolcu, o günden beri hiçbir resmi karşılaşmada forma giymedi. Sakatlığının tamamen geçtiği ifade edilen golcü oyuncu, yarından itibaren detaylı bir sağlık taramasına tabi tutulacak. Oyuncunun doktorlardan "Geçer" raporu alması durumunda ise, şu an bonservisinin bulunduğu Shangai Shenhua kulübünden sezon sonuna kadar kiralanması bekleniyor.

2014 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'den transfer edilen Demba Ba, Beşiktaş formasıyla çıktığı 44 karşılaşmada 27 gol atarak, hem Siyah Beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu, hem de Çin takımlarının radarına girdi. Demba Ba ve Beşiktaş her ne kadar bu birliktelikten mutlu olsalar da, Shangai Shenhua'nın yaptığı 13 milyon Euro'luk teklife hayır diyemediler. Demba Ba, yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak olmasına karşın Shangai Shenhua takımında görev aldığı 37 maçta 29 gol gol atıp 6 da asist yaptı.