Demba Ba ile ilgili resmi açıklama geldi!

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Nur Çebi ile Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Demba Ba transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Demba Ba transferiyle ilgili olarak konuşan Çebi, "Demba Ba gittiği günden beri dönmek istiyordu. Beşiktaş sevgisi belli olan bir oyuncu ancak şu an transferinde bir gelişme yok" dedi.

'Sakatlığından dolayı gündemimizde yok'

Kulübün basın sözcüsü Metin Albayrak da transfere dair konuştu. Albayrak, Transfer döneminin bitmesine 1 hafta var. Biz almak için oyuncu almıyoruz. 2 oyuncu aldık. Rotasyona takviye olabilir. Transfer yapmayabiliriz açık söyleyeyim. Transfer yaparsak sürpriz olur. Devre arasında istediğimiz oyuncuyu almak zor. Olursa forvet alacağız. Kanat oyuncusu gündemimizde yok. Demba Ba bize gelmek istediğini söyledi. Ama bizim gündemimizde yok. Sakatlığından dolayı." açıklamasını yaptı.