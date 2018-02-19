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Tarık Çamdal şaşkınlığı

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Yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, kaleci Cedric Carrasso'nun sol diz iç menisküsünde yırtık bulunduğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.
"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

"Hep susuyoruz ama bir kükrersek..."

Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından hakemlerin son dönemdeki kararlarını eleştirdi.
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Büyük pişmanlık: Şişmandı, gönderdik

Arsenal'in eski oyuncusu ve akademi direktörü Liam Brady, Harry Kane'i neden gönderdiklerini açıkladı.
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Bizzat açıkladı: Transfer son anda olmadı

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, ülkesinin takımlarından Atletico Nacional'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyledi.
Giuliano farkını ortaya koydu

Giuliano farkını ortaya koydu

Fenerbahçe’nin başarılı 10 numarası Giuliano oynadığı iyi futbolla takımını üst sıralara taşıyor. Brezilyalı futbolcu, ligde mücadele ettiği 17 karşılaşmada 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Neymar'dan Boluspor'a büyük destek

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, takım kaptanı Andre Santos'un arkadaşı yıldız futbolcu Neymar'ın, düzenledikleri piyangoya 5 bin bilet alarak destek olduğunu bildirdi.

Dedikodulara son veren fotoğraf

Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'in arasının bozuk olduğu öne sürülmüştü. Albayrak, takım otobüsünde Terim ile yan yana oturarak stada geldi.

Dedikodulara son veren fotoğraf

Mustafa Cengiz'ib başkan olmasının ardından Abdurrahim Albayrak, Sportif A.Ş. yöneticisi olarak Galatasaray'a geri döndü.

Daha önce Albayrak yöneticilik yaptığı bir dönemde Fatih Terim ile yakın ilişki içerisinde çalışmıştı. Ancak bu kez ikili arasının kötü olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Özellikle geçtiğimiz haftaki Antalyaspor maçından sonra Terim'in Albayrak'ın elini gönülsüz bir şekilde sıktığı iddia edildi.

Dün bu söylentilere son verecek bir görüntü objektiflere yansıdı. Abdurrahim Albayrak, Takım otobüsüyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na geldi. Albayrak'ın teknik direktör Fatih Terim ile yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı. İkilinin son derece neşeli oldu gözlendi.

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Gomis meğer Igor Tudor döneminde de...

Gomis meğer Igor Tudor döneminde de...

Yırtık tespit edildi

Yırtık tespit edildi


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Dedikodulara son veren fotoğraf

Dedikodulara son veren fotoğraf

Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'in arasının bozuk olduğu öne sürülmüştü. Albayrak, takım otobüsünde Terim ile yan yana oturarak stada geldi.
Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

Fatih Terim’in kadro dışı bıraktığı Tarık Çamdal, bugünkü idmanda yer aldı.
Gomis meğer Igor Tudor döneminde de...

Gomis meğer Igor Tudor döneminde de...

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Yırtık tespit edildi

Yırtık tespit edildi

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