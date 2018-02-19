Dedikodulara son veren fotoğraf

Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'in arasının bozuk olduğu öne sürülmüştü. Albayrak, takım otobüsünde Terim ile yan yana oturarak stada geldi.

Mustafa Cengiz'ib başkan olmasının ardından Abdurrahim Albayrak, Sportif A.Ş. yöneticisi olarak Galatasaray'a geri döndü.

Daha önce Albayrak yöneticilik yaptığı bir dönemde Fatih Terim ile yakın ilişki içerisinde çalışmıştı. Ancak bu kez ikili arasının kötü olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Özellikle geçtiğimiz haftaki Antalyaspor maçından sonra Terim'in Albayrak'ın elini gönülsüz bir şekilde sıktığı iddia edildi.

Dün bu söylentilere son verecek bir görüntü objektiflere yansıdı. Abdurrahim Albayrak, Takım otobüsüyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na geldi. Albayrak'ın teknik direktör Fatih Terim ile yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı. İkilinin son derece neşeli oldu gözlendi.