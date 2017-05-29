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De Jong'un neden kadroya giremediği ortaya çıktı!

Tudor’un seneye kadroda düşünmediği Nigel de Jong, yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor. Bu sezon 24 maça çıkan Hollandalı, sözleşmesindeki, “25 maçta oynarsa ekstra 250 bin Euro (1 milyon TL) alır” maddesinin gereğini kıl payıyla yerine getiremeyebilir.

De Jongun neden kadroya giremediği ortaya çıktı!

İşte Nigel de Jong’u bekleyen büyük tehlike! Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor’un önümüzdeki sezon kesinlikle kadroda görmek istemediğini belirttiği Hollandalı'nın, 250 bin Euro’luk (1 milyon TL) bonusu da ateşe düştü!

Sezon başında sarı kırmızılı ekiple imzaladığı kontrat gereğince 25 resmi maçta oynaması halinde 2.5 milyon Euro’luk garanti ücretinin yanı sıra 250 bin Euro ekstra bonus alacak olan De Jong, bu parayı elde etmeye sadece 1 dakika uzaklıkta.

KONYA’YA KARŞI GÖREV ALACAK MI?

Ancak Igor Tudor, Hollandalı yıldızı, Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna almayarak De Jong’a ilk darbeyi vurdu. 18 kişilik kadroya dahil edilmeyen Hollandalı'nın tek bir şansı kaldı.

Bu sezon 24 resmi karşılaşmada görev alan Nigel de Jong’a, Tudor son hafta oynanacak olan Atiker Konyaspor karşılaşmasında görev vermezse tecrübeli oyuncu, 250 bin Euro’luk bonus hakkına sahip olamayacak.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı kırmızılılara 24 maçta 1 gollük katkı verdi.

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Hürriyet

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De Jongun neden kadroya giremediği ortaya çıktı!

De Jong'un neden kadroya giremediği ortaya çıktı!

Tudor’un seneye kadroda düşünmediği Nigel de Jong, yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor. Bu sezon 24 maça çıkan Hollandalı, sözleşmesindeki, “25 maçta oynarsa ekstra 250 bin Euro (1 milyon TL) alır” maddesinin gereğini kıl payıyla yerine getiremeyebilir.
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