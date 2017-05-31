David Ospina Fenerbahçede!

İngiltere’nin en ünlü spor yazarlarından olan Winter, “Ospina’nın Fenerbahçe’ye transferi tamamlandı. Kısa süre içerisinde uçağa binerek İstanbul’un yolunu tutacak” ifadelerini kullandı.

Sarı-Lacivertliler, daha önce 4 yıllık ön anlaşma sağladığı David Ospina transferinde mutlu sona ulaştı. Müjdeyi, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times’in başyazarı Henry Winter verdi.

'İş bitti!'

Talk Sport’a konuşan Winter, transferle ilgili şunları söyledi: ‘Arsenal söz vermişti’ “FA Cup finalinde David Ospina’nın ilk 11’de olması açıkçası beni şaşırtmıştı. Çünkü kendisinin Fenerbahçe’ye transferi tamamlandı. Kısa süre içerisinde uçağa binerek İstanbul’un yolunun tutacak ve imzayı atacak. Ospina ile daha önce konuştuğumda da Fenerbahçe’nin ilgisini doğrulayarak, ‘Eğer teklif güzelse, seve seve Türkiye’de oynarım. Arsenal’de mutluyum ama artık düzenli olarak oynamak istiyorum. Yönetim bana bu konuda her türlü kolaylığı sağlama sözü verdi’ demişti. İş bitti.”

Szczesny de gidiyor

Arsenal’ın Roma’da kiralık olarak forma giyen kalecisi Wojciech Szczesny’nin yeni sezonda takıma dönmesi bekleniyordu. Ancak İtalyan gazetesi Il Mattino, Polonyalı file bekçisinin Napoli ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını ve İngiltere’ye dönmek istemediğini kaydetti. Arsenal’in, Petr Cech’le rekabet etmesi için Manchester City’den Joe Hart’ı kadroya katacağı öne sürüldü.

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