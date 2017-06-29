Dani Alveste flaş gelişme

Juventus, Dani Alves'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Juventus tecrübeli sağ bek Dani Alves ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Brezilyalı futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılmak istemesi sonucu masaya oturan iki taraf da sonunda anlaşmaya vardı ve 34 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

Veda etti

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından Juventus formalı bir fotoğrafını paylaşan 34 yaşındaki oyuncu, mesajında, "Bütün Juventus taraftarlarına ve takım arkadaşlarıma geçirdiğim bir sene için teşekkür ederim. Juventus taraftarları, eğer onları gücendirdiğimi düşünüyorlarsa onlardan özür diliyorum çünkü benim esas niyetim bu değildi. Ben her şeyi anlık yaşıyorum. Bunu çok az kişi anlayabiliyor. Mükemmel biri değilim ama kalbim saftır. Futbolu para için değil sevdiğim için oynuyorum" diye yazdı.

Manchester City'ye doğru

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, Alves'in adı eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile anılıyor.