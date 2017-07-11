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Dani Alves'in yeni takımı belli oldu

Brezilyalı yıldız Dani Alves, Manchester City'ye transfer olmaktan son dakika kararıyla vazgeçti ve PSG'ye katılma kararı aldı. Ailesiyle birlikte Paris'te bulunan 34 yaşındaki futbolcunun, yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Dani Alvesin yeni takımı belli oldu

Juventus'la olan sözleşmesini feshettikten sonra, Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'e transfer olması beklenen Daniel Alves, sürpriz bir çalımla PSG'yi tercih etti.

Le Parisien'in haberine göre; Brezilyalı sağ bek, akşam saatlerinde Paris'te bulunan Amerikan Hastanesi'nde takımın bir başka Brezilyalısı Marquinhos'la buluştu ve ardından sağlık kontrolünden geçti.

Yakın zamanda dünya evine girdiği yeni eşi Joana Sanz da Instagram hesabından Paris'te olduğu bir fotoğrafı paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

34 yaşındaki futbolcunun yarın kendisini 2 yıllığına PSG'li yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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