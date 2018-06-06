Damien Comollinin ilk transferi Jonathan Bamba

Sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörünün St Etienne kulübüyle sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek olan Jonathan Bamba ile ilgilendiği de iddia edildi.

Dün gece İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli yoğun bir çalışma programıyla geldi. Fransız basınına düşen özel haberde, Comolli'nin Fransa Ligue 1'de ciddi araştırmalar yaptığı ve birçok oyuncu izlediği belirtildi.

Şu anda St Etienne'de yaşayan Comolli'nin özellikle Ligue 1 kulüpleriyle kurduğu iyi ilişkilerinden faydalanacağı kaydedildi. Öte yandan, sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörünün St Etienne kulübüyle sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek olan Jonathan Bamba ile ilgilendiği de iddia edildi.

23 yaşındaki hücum oyuncusunun sözleşmesinin bitecek olmasından faydalanılacağı ve kadroda düşünüldüğü dile getirildi. Bamba hücumun her bölgesinde oynayabiliyor ve bu sezon 34 lig maçında 7 gol atıp 10 asist yaptı. Comolli'nin buna benzer birçok futbolcunun takibini yapıp, sözleşme şartlarına göre transferlerde ön ayak olacağı vurgulandı.

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