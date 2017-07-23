Cristiano Ronaldo: Messi, Neymar ve Lewandowski ile savaşacağım

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Ronaldo, geçen sezon aldığı Ballon d'Or için bu sezonda savaşacağını söyledi.

Çin kampında basın mensuplarına konuşan Ronaldo, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Ronaldo, gelecek sezon Ballon d'Or ödülü için Messi, Neymar ve Lewandowski ile savaşacağını söyledi.

'Aramızda kesinlikle savaş olacak' diyen Ronaldo; Messi, Neymar, Lewandowski and Higuain ile arasında kıyasıya bir rekabet olacağını söyledi. Bu türlü rekabetlerin kendisini motive ettiğini kaydeden Ronaldo, her yıl daha iyisini yapmak istediğini söyledi.

Ronaldo geçtiğimiz sezon 44 maçta 38 gol 11 asistlik bir performans gösterdi.