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Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.

Cristiano Ronaldo Juventus'ta

Real Madrid, Cristiano Ronaldo’nun transferi için Juventus ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Cristiano Ronaldo Juventusta

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Juventus, transferin detaylarını açıkladı. 100 milyon euro, 2 finansal yılda ödenecek. Ayrıca, 12 milyon Euro'luk ek masraflar da Juventus tarafından ödenecek.

33 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Juventus'tan yıllık net 30 milyon euro maaş alacak. İtalyan ekibiyle 4 yıllık anlaşmanın altına imza atan Ronaldo, toplamda 120 milyon euro kazanacak.

Kulübün açıklamasında, Ronaldo'ya teşekkür edilerek 9 yıl boyunca elde edilen zaferlerin ötesinde Ronaldo'nun adanmışlık, çalışkanlık, sorumluluk, yetenek ve gelişim açısından bir örnek oluşturduğu vurgulandı.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de 438 maçta 451 golün altına imza attı ve 119 da asist yaptı. Real Madrid'de 16 kupa kazanan Ronaldo, 44 kez de hat-trick yapma başarısı gösterdi.

"HAYATIMDA YENİ BİR DÖNEM AÇMANIN ZAMANI GELDİ"

Cristiano Ronaldo transferinin açıklanmasının ardından "Sanırım hayatımda yeni bir dönem açmamın zaman geldi ve bu yüzden kulübün transferimi kabul etmesini istedim. Herkesten, özellikle de takipçilerimden beni anlamalarını rica ediyorum. Real Madrid'de harika 9 yıl geçirdim. Burada harika zaman geçirdim. Ben gidiyorum ama burada her şey aynı kalacak. Her zaman kendimi bu kulübün parçası hissedeceğim. Ayrılıyorum ama yaşasın Madrid!" ifadelerini kullandı.

Transfer resmen açıklandı

Transfer resmen açıklandı

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