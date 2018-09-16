Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla ilk gollerini attı

Real Madrid, Ronaldo'nun yerine bakın kimi alıyor

Ronaldo sayısız kupa ve gollerle dolu Real Madrid'deki 9 yıllık müthiş kariyerini sonlandırmış, 105 milyon euro karşılığında Juventus'la anlaşmaya varmıştı. Şimdi herkes İspanyol devinin Portekizli yıldızın yerini kimle dolduracağını merak ediyor.