Cristian Baroni'ye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Flaş karar! Kjaer...

Flaş karar! Kjaer...

Fenerbahçe'de, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle gelecek sezon yapılanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Kjaer başta olmak üzere herkes satılabilecek.
Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray'da sürpriz transfer!

Galatasaray, Twente'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal'ın 2002 doğumlu kardeşi Hasan Basri Ünal'ı kadrosuna kattı.
Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Yıldız futbolcu ile 1 yıl daha!

Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, 2017-2018 sezonunun sonuna kadar Medipol Başakşehir forması giyecek.
Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Galatasaray'ı reddettiğini açıkladı!

Tottenham'ın Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldığını ancak reddettiğini açıkladı.
Diego Ribas coştu!

Diego Ribas coştu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego, Flamengo formasıyla gollerine devam ediyor.
Van Persie'de son dakika! Transfer...

Van Persie'de son dakika! Transfer...

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Messi'ye tam 115 milyon euro!

Messi'ye tam 115 milyon euro!

Premier Lig kulüplerinden Manchester City gelecek sezon için ilk, belki de tek hedefini belirledi: Barcelona ve dünya futbolunun 1 numaralı yıldızı Lionel Messi.

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.

Cristian Baroniye büyük şok!

Corinthians'ın yeni teknik direktörü Fabio Carille, Cristian Baroni'yi lig kadrosunun dışında bıraktı, tecrübeli oyuncu isyan etti.

Tite, Corinthians'tan ayrılıp Brezilya Milli Takımı'nın başına geçti. Ardından kısa bir süre Cristovao Borges teknik adamlık yaparken, son olarak Fabio Carille takımın başına getirildi. Carille'nin gelişi Cristian için hiç de iyi olmadı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, takımın maaşı en yüksek oyuncuları arasında olan oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

'Erken söyleseler, başka takıma giderdim'

Brezilya Paulista Ligi listesine almadığı Cristian'ın üzerini çizen Carille'ye ve yönetime tepki gösteren Baroni, zamanlamanın yanlış olduğunu belirterek, "Beni düşünmediklerini lig başlamadan önce söyleselerdi o zaman kendime gidecek başka bir takım arayabilirdim" dedi.

Kaan Ayhan sahayı böyle terk etti!

Kaan Ayhan sahayı böyle terk etti!

Dev maç öncesi Arda'ya kötü haber!

Dev maç öncesi Arda'ya kötü haber!

Canın sağ olsun Osmanlıspor!

Canın sağ olsun Osmanlıspor!


 

Skorer

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Kaan Ayhan sahayı böyle terk etti!

Kaan Ayhan sahayı böyle terk etti!

Dünya Kupası elemelerindeki Milli Takım'ın 4 maçının üçünde oynayan Kaan Ayhan'ın yaşadığı talihsizlikler bitmiyor.
Cristian Baroniye büyük şok!

Cristian Baroni'ye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.
Dev maç öncesi Ardaya kötü haber!

Dev maç öncesi Arda'ya kötü haber!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona’da sakatlığı süren milli futbolcu Arda Turan, yarın eski takımı Atletico Madrid ile deplasmanda oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.
Canın sağ olsun Osmanlıspor!

Canın sağ olsun Osmanlıspor!

Avrupa'daki gururlarımızdan olan ve yoluna devam eden Osmanlıspor 0-0'ın rövanşında Olympiakos'u ağırladı.
Avrupalı Kartal!

Avrupalı Kartal!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaştığı Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti ve tur atladı.
Sow: Atamadım, özür diliyorum

Sow: "Atamadım, özür diliyorum"

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Fabiano, Krasnodar maçı sonrası üzgün olduklarını belirtirken gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını söylediler.
Advocaat: Oyuncularım çok dürüstse söylesin...

Advocaat: "Oyuncularım çok dürüstse söylesin..."

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Krasnodar maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçede Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Krasnodar maçının 70. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
İlk golü attık ve morallerini bozduk

"İlk golü attık ve morallerini bozduk"

Krasnodar teknik direktörü Igor Shalimov, Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş bu takımı 5ler, Osmanlı da elerdi

"Beşiktaş bu takımı 5'ler, Osmanlı da elerdi"

Yazarımız Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Krasnodar karşılaşmasının ardından NTV Spor'da yorumlarda bulundu. Demirkol, "Bu Krasnodar'ı bu Beşiktaş orada 5'ler, burada 5'ler! Osmanlıspor da eler." dedi.
Advocaattan olay sözler!

Advocaat'tan olay sözler!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Krasnodar'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ve oyunculardan Martin Skrtel, düzenlenen basın...
Enes Ünalın yaptığı hareket olay oldu!

Enes Ünal'ın yaptığı hareket olay oldu!

Twente'nin Heerenveen'i 1-0 mağlup ettiği maça Enes Ünal'ın hareketi damga vurdu....
Hamit Altıntop: Oynamak istemiyordum ancak...

Hamit Altıntop: "Oynamak istemiyordum ancak..."

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hamit Altıntop, Alman basınına konuştu. Hamit, Galatasaray'da kendisine inanmadığını bu yüzden oynamak istemediğini söyledi....
Krasnodarın hocası sonuçtan memnun

Krasnodar'ın hocası sonuçtan memnun

Fenerbahçe karşısında 1-0'lık galibiyetle tur için küçük de olsa bir avantaj elde eden Krasnodar'da teknik direktör Igor...
Hasan Aliden maç sonu itiraf!

Hasan Ali'den maç sonu itiraf!

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, 1-0 mağlup oldukları Krasnodar maçının ardından açıklamalarda bulundu....
Kjaer: Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz

Kjaer: "Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz"

Fenerbahçeli tecrübeli oyuncu Simon Kjaer, Krasnopdar ile oynanan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu....