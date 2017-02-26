Cristian Baroniye büyük şok!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni için işler yolunda gitmiyor. Sarı-lacivertli ekipten ayrılmasının ardından ülkesinin Corinthians takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, burada şampiyonluk da yaşasa, artık kâbus görmeye başladı.

Corinthians'ın yeni teknik direktörü Fabio Carille, Cristian Baroni'yi lig kadrosunun dışında bıraktı, tecrübeli oyuncu isyan etti.

Tite, Corinthians'tan ayrılıp Brezilya Milli Takımı'nın başına geçti. Ardından kısa bir süre Cristovao Borges teknik adamlık yaparken, son olarak Fabio Carille takımın başına getirildi. Carille'nin gelişi Cristian için hiç de iyi olmadı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, takımın maaşı en yüksek oyuncuları arasında olan oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

'Erken söyleseler, başka takıma giderdim'

Brezilya Paulista Ligi listesine almadığı Cristian'ın üzerini çizen Carille'ye ve yönetime tepki gösteren Baroni, zamanlamanın yanlış olduğunu belirterek, "Beni düşünmediklerini lig başlamadan önce söyleselerdi o zaman kendime gidecek başka bir takım arayabilirdim" dedi.

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