Comolliye tepkiler büyüyor: Hani nerede 100 futbolcu

Fenerbahçe sakat olduğunu bile bile Marco Fabian’ı İstanbul’a getirdi. Taraftar tepki gösterince Meksikalı yıldız geri gönderildi. Taraftar transfer yapılanmasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de dün son derece ilginç bir gelişme yaşandı. Pazar gecesi İstanbul'a getirilen Meksikalı 10 numara Marco Fabian dün sağlık testinden geçemeyince transferden vazgeçildiği açıklandı. Bu durum hem kendisine de hem de menajerine açıklandı. Bunun ardından Meksikalı oyuncu şahsi Twitter hesabından Fenerbahçe'yi takibini bıraktı.

BU NASIL PLANLAMA

Yaşananları yakından takip eden Fenerbahçeli taraftarlar Fabian'ın transfer edilmemesinden memnun olurken, sportif direktör Comolli ağır eleştirilerden kurtulamadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fabian'ın taraftar tepkisi nedeniyle gönderildiğini söylediler. Fransız futbol adamı için, "Sakat olduğu bile bile Fabian'ı getirdiler. Tepkiler üzerine vazgeçtiler. Comolli ayda 100 bin Euro kazanıyor. 100 kişilik futbolcu havuzum var diyordu. Hani nerede" ifadeleri kullanıldı.

İSTENMEYEN KİM VARSA TALİP OLDU

Bu arada The Sun gazetesi, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bu sezon Premier Lig'de istenmeyen ne kadar oyuncu varsa talip olduğunu yazdı. Kanarya için transfer edilen İslam Slimani ve Andre Ayew dışında da Ada'da oynayan birçok isim gündeme gelmişti.

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