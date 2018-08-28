Cocu transferi istemeden onaylamış

Cocu transferi istemeden onaylamış

F.Bahçe'nin 10.5 milyon euro'ya Al Nassr'a sattığı Giuliano ile ilgili Gremio Başkanı Romildo Bolzan'dan açıklama geldi.
Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Gomis'in yıllık ücreti dudak uçuklattı

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Al Hilal forması giymeye başlayan Bafetimbi Gomis’in yıllık 7 milyon euroluk bir maaş alacağı ortaya çıktı.
Yeni sol bek Real Madrid'den

Yeni sol bek Real Madrid'den

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Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray'a transferde kötü haber

Galatasaray’ın transferini düşündüğü stoper Gary Cahill’in Chelsea’de kalıp forma savaşı vereceği ifade edildi.
3 yıldız gözden çıkarıldı

3 yıldız gözden çıkarıldı

Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç ve Chedjou gözden çıkarıldı. İsmi F.Bahçe ile anılan Edin Visca ise takımda kalıyor.
"Cocu mutsuz. Sözler tutulmadı"

"Cocu mutsuz. Sözler tutulmadı"

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve kendisine verilen sözlerin tutulmadığı iddiasında bulundu.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.

Comolli'ye tepkiler büyüyor: "Hani nerede 100 futbolcu"

Fenerbahçe sakat olduğunu bile bile Marco Fabian’ı İstanbul’a getirdi. Taraftar tepki gösterince Meksikalı yıldız geri gönderildi. Taraftar transfer yapılanmasına tepki gösterdi.

Comolliye tepkiler büyüyor: Hani nerede 100 futbolcu

Fenerbahçe'de dün son derece ilginç bir gelişme yaşandı. Pazar gecesi İstanbul'a getirilen Meksikalı 10 numara Marco Fabian dün sağlık testinden geçemeyince transferden vazgeçildiği açıklandı. Bu durum hem kendisine de hem de menajerine açıklandı. Bunun ardından Meksikalı oyuncu şahsi Twitter hesabından Fenerbahçe'yi takibini bıraktı.

BU NASIL PLANLAMA

Yaşananları yakından takip eden Fenerbahçeli taraftarlar Fabian'ın transfer edilmemesinden memnun olurken, sportif direktör Comolli ağır eleştirilerden kurtulamadı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fabian'ın taraftar tepkisi nedeniyle gönderildiğini söylediler. Fransız futbol adamı için, "Sakat olduğu bile bile Fabian'ı getirdiler. Tepkiler üzerine vazgeçtiler. Comolli ayda 100 bin Euro kazanıyor. 100 kişilik futbolcu havuzum var diyordu. Hani nerede" ifadeleri kullanıldı.

İSTENMEYEN KİM VARSA TALİP OLDU

Bu arada The Sun gazetesi, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bu sezon Premier Lig'de istenmeyen ne kadar oyuncu varsa talip olduğunu yazdı. Kanarya için transfer edilen İslam Slimani ve Andre Ayew dışında da Ada'da oynayan birçok isim gündeme gelmişti.

Cocu transferi istemeden onaylamış

Cocu transferi istemeden onaylamış

Fener'in yeni sol beki Real Madrid'ten

Fener'in yeni sol beki Real Madrid'ten


"Cocu mutsuz. Verilen sözler tutulmadı"


 

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Cocu transferi istemeden onaylamış

Cocu transferi istemeden onaylamış

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Fenerin yeni sol beki Real Madridten

Fener'in yeni sol beki Real Madrid'ten

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Cocu mutsuz. Verilen sözler tutulmadı

"Cocu mutsuz. Verilen sözler tutulmadı"

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve kendisine verilen sözlerin tutulmadığı iddiasında bulundu.
Marco Fabian meğer sakat değilmiş

Marco Fabian meğer sakat değilmiş

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Comolliye tepkiler büyüyor: Hani nerede 100 futbolcu

Comolli'ye tepkiler büyüyor: "Hani nerede 100 futbolcu"

Fenerbahçe sakat olduğunu bile bile Marco Fabian’ı İstanbul’a getirdi. Taraftar tepki gösterince Meksikalı yıldız geri gönderildi. Taraftar transfer yapılanmasına tepki gösterdi.
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