Aziz Yıldırım istedi, Ali Koç bitiriyor

Aziz Yıldırım istedi, Ali Koç bitiriyor

Aziz Yıldırım'ın her konuda anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu, Ali Koç yönetimine sunuldu. Stopere de mutlaka bir takviye yapması planlanan Fenerbahçe’nin gündeminde Dante var.
Büyük rest! Köşeye sıkıştırdı

Büyük rest! Köşeye sıkıştırdı

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Müjde! Yattara geri dönüyor

Müjde! Yattara geri dönüyor

Trabzonspor’un efsane oyuncusu ibrahima Yattara yeniden bordo mavili kulübe dönüyor.
"1907 liraya oynarım"

"1907 liraya oynarım"

Volkan Demirel, “16 yıldır hiç para pul konuşmadan sözleşme yaptım. Yine sorun çıkarmam. Fener’e 1907 TL’ye imza atmaya hazırım” açıklamasını yaptı.
Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor

Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor, Tolga Zengin'e talip oldu. Beşiktaş yönetimi, tecrübeli kalecinin istemesi durumunda transfere yeşil ışık yakacak.
Yeni rengi sarı-lacivert oluyor

Yeni rengi sarı-lacivert oluyor

Galatasaray’da sözleşmesi sona eren ve henüz hiçbir takımla anlaşmayan Yasin Öztekin’in adı birçok Anadolu takımıyla anılıyor. Başarılı oyuncuya en ciddi teklif ise Ankaragücü’nden.
Balotelli ile anlaşma sağlandı

Balotelli ile anlaşma sağlandı

Nice forması giyen 27 yaşındaki golcü futbolcu Mario Balotelli'nin, Olmypique Marsilya ile her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi.
Guti ile İspanya'da özel görüşme

Guti ile İspanya'da özel görüşme

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yardımcı antrenörlük için teklifte bulunduğu Guti Hernandez ile İspanya'da bir araya gelecek.

Comolli'den 4 bomba birden

Fenerbahçe'nin yetenek avcısı Comolli, 4 genç yıldız adayı için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sol açık Andreas Pereira, orta saha oyuncuları Douglas Luiz ve Pantic ile sol bek Rogerio'nun satın alma opsiyonuyla kiralanması hedefleniyor.

Comolliden 4 bomba birden

Büyük yetenekleri henüz yıldız olmadan keşfederek takıma kazandırmakla meşhur olan Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, 4 yıldız adayını şimdiden gözüne kestirmiş durumda, Bu oyuncuların 3'ü Premier Lig'de 1'i de Serie A'da yer alıyor. Comolli, yıldız adayları için temaslara başladı bile.

PEREİRA HARİKA BİR YETENEK

22 yaşındaki Brezilyalı Andreas Pereira sezonu Valencia'da geçirdi. Bonservisi Manchester United'da. Sol açık mevkinde oynuyor. Belçika doğumlu olan yıldız oyuncunun hangi milli takımı geçeceği belirsiz.

ORTA SAHAYA 2 YILDIZ ADAYI

Sezonu Girona'da geçiren 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Douglas Luiz'in bonservisi ise Manchester City'de. Chelsea'nin oyuncusu olan 21 yaşındaki Sırp Pantic de orta sahanın ortasında görev yapıyor.

JUVENTUS'LA MASAYA OTURULACAK

Sezonu Sassuolo'da kiralık geçiren Juventus'un 20 yaşındaki Brezilyalı sol beki Rogerio da önemli bir yıldız adayı. Comolli, bu oyuncuları satın alma opsiyonuyla birlite kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor.

Aziz Yıldırım istedi, Ali Koç bitiriyor

Aziz Yıldırım istedi, Ali Koç bitiriyor


"1907 liraya oynarım"

Dirar'ın yerine Jonathan Bamba

Dirar'ın yerine Jonathan Bamba


 

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Aziz Yıldırım istedi, Ali Koç bitiriyor

Aziz Yıldırım istedi, Ali Koç bitiriyor

Aziz Yıldırım'ın her konuda anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu, Ali Koç yönetimine sunuldu. Stopere de mutlaka bir takviye yapması planlanan Fenerbahçe’nin gündeminde Dante var.
1907 liraya oynarım

"1907 liraya oynarım"

Volkan Demirel, “16 yıldır hiç para pul konuşmadan sözleşme yaptım. Yine sorun çıkarmam. Fener’e 1907 TL’ye imza atmaya hazırım” açıklamasını yaptı.
Comolliden 4 bomba birden

Comolli'den 4 bomba birden

Fenerbahçe'nin yetenek avcısı Comolli, 4 genç yıldız adayı için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sol açık Andreas Pereira, orta saha oyuncuları Douglas Luiz ve Pantic ile sol bek Rogerio'nun satın alma opsiyonuyla kiralanması hedefleniyor.
Dirarın yerine Jonathan Bamba

Dirar'ın yerine Jonathan Bamba

Aykut Kocaman’ın listesinde olan Jonathan Bamba’yı Sportif Direktör Comolli de onayladı. St.Etienne’le sözleşmesi bu ay sona erecek oyuncu, F.Bahçe’de oynamaya oldukça yakın.
Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi

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Fenerbahçe şampi...

Fenerbahçe şampi...

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