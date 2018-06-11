Comolliden 4 bomba birden

Fenerbahçe'nin yetenek avcısı Comolli, 4 genç yıldız adayı için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sol açık Andreas Pereira, orta saha oyuncuları Douglas Luiz ve Pantic ile sol bek Rogerio'nun satın alma opsiyonuyla kiralanması hedefleniyor.

Büyük yetenekleri henüz yıldız olmadan keşfederek takıma kazandırmakla meşhur olan Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, 4 yıldız adayını şimdiden gözüne kestirmiş durumda, Bu oyuncuların 3'ü Premier Lig'de 1'i de Serie A'da yer alıyor. Comolli, yıldız adayları için temaslara başladı bile.

PEREİRA HARİKA BİR YETENEK

22 yaşındaki Brezilyalı Andreas Pereira sezonu Valencia'da geçirdi. Bonservisi Manchester United'da. Sol açık mevkinde oynuyor. Belçika doğumlu olan yıldız oyuncunun hangi milli takımı geçeceği belirsiz.

ORTA SAHAYA 2 YILDIZ ADAYI

Sezonu Girona'da geçiren 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha Douglas Luiz'in bonservisi ise Manchester City'de. Chelsea'nin oyuncusu olan 21 yaşındaki Sırp Pantic de orta sahanın ortasında görev yapıyor.

JUVENTUS'LA MASAYA OTURULACAK

Sezonu Sassuolo'da kiralık geçiren Juventus'un 20 yaşındaki Brezilyalı sol beki Rogerio da önemli bir yıldız adayı. Comolli, bu oyuncuları satın alma opsiyonuyla birlite kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor.

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