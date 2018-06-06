Comolli yeni teknik direktörü de getirdi! Güle güle Aykut Kocaman

Fenerbahçe’nin çiçeği burnunda başkanı Ali Koç’un sportif direktör olarak takımın başına getirdiği Damien Comolli, Aykut Kocaman’ın yerine Laurent Blanc’ı getirecek.

KARİYERLİ TEKNİK ADAM İSTİYOR

FENERBAHÇE’DE Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık iktidarını yıkan Ali Koç, futbol takımını baştan yaratıyor. Monaco, Arsenal, Tottenham ve Liverpool’da uzun yıllar çalışan Damien Comolli’ye sportif direktör olarak Samandıra’nın anahtarını teslim edecek olan Koç, teknik direktör seçimini de 45 yaşındaki Fransız futbol adamına bıraktı. İstifa etmesi beklenen Aykut Kocaman’ın yerine kariyerli bir yabancı teknik adamla çalışmak isteyen Comolli’nin ilk tercihi Fransız bir teknik direktör.

ARSENE WENGER’İN ADAMI

COMOLLİ, Monaco ve Arsenal’de yıllarca beraber çalıştığı Arsene Wenger ile sürekli iletişim halinde olduğunu , “Sportif direktörümüz Wenger ile devamlı konuşuyor” açıklamalarında doğrulayan Koç’un da Fransız ekolü üzerine durduğu öğrenildi. Koç’un aday olduğunu açıkladığı günden bu yana sürekli iletişimde olduğu 45 yaşındaki futbol adamının da en son Paris Saint-Germain’de görev yapan Laurent Blanc ile 2 aydır temasta olduğu bildirildi.

PARİS İLE TÜM KUPALARI TOPLADI

ALTI yıldır hiçbir takımda görev almayan Comolli’nin kendisi gibi 2 yıldır takım çalıştırmayan Blanc’ı Ali Koç’un uzun vadeli bir projeleriyle ikna ettiği ve Fransız teknik adamın bu hafta İstanbul’a geleceği aktarıldı. Bordeaux’u şampiyon yaparak büyük sükse yaratan Blanc, daha sonra 2 yıl Fransa Milli Takımı’nda görev aldı. Ardından Paris’in yolunu tutan ve Paris Saint-Germain ile Fransa’daki tüm kupaları toplayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi’nde final göremeyince görevine son verildi.

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