Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.
Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Dünyaca ünlü takımlar peşinde

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yıldızı Oğuz Kağan Güçtekin Avrupa devlerinin radarında.
F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

F.Bahçe'nin kabusu Aslan oluyor

Akhisar’ın Fenerbahçe’yi 3-2 devirdiği son lig maçı ve kupa finalinde toplam 3 asist yaparak dikkat çeken Muğdat Çelik, Galatasaray’la el sıkışmak üzere.
Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

Menajeri Beşiktaş'ı çıldırttı

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Galatasaray'da 7 ayrılık

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Hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.
Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Ozan Tufan'a Süper Lig'den talip var

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı.
Transferi için İstanbul'a geldi

Transferi için İstanbul'a geldi

Her transfer döneminde adı Süper Lig kulüpleriyle anılan gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı, Medipol Başakşehir ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.
Müthiş takas teklifi

Müthiş takas teklifi

Uzun süredir Beşiktaş’ın yıldızı Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek isteyen İngiliz ekibi Everton, takas artı para önerisinde bulundu.

Comolli yeni teknik direktörü buldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni yapılanmasındaki ilk harekatı Comolli olmuştu, iddialara göre Comolli'nin çalışmak istediği teknik adam Klopp'un yardımcısı Zeljko Buvac.

Comolli yeni teknik direktörü buldu

Fenerbahçe'de tarihi kongre sonrası Başkanlık koltuğuna geçen Ali Koç, Damien Comolli'yi 'Sportif Direktör' olarak takımın başına getirerek ilk projesini gerçekleştirmişti, sırada Jurgen Klopp'un yardımcısı Zeljko Buvac var.

Damien Comolli'nin Sportif Direktörlüğe resmen başlamasının ardından sarı-lacivertli yönetimde kollar sıvandı. Aykut Kocaman yaptığı açıklamada 'İstifa etmedim' dese de, Comolli'nin takımın başına Zeljko Buvac'ı getirmek istediği belirtildi.

Klopp'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Buvac için Nuri Şahin ''Klopp'un ikizi gibi'' yorumunda bulunmuştu.

Dış basında çıkan haberlere göre Arsenal'den ayrılan Arsene Wenger yerine Unai Emery'den önce Zeljko Buvac düşünülüyordu.

Trabzonspor'dan Ali Koç'la ilgili ilk açıklama geldi

Trabzonspor'dan Ali Koç'la ilgili ilk açıklama geldi

Ali Koç'tan takıma dev operasyon! Tam 11 yolcu

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Ali Koçtan takıma dev operasyon! Tam 11 yolcu

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Comolli yeni teknik direktörü buldu

Comolli yeni teknik direktörü buldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeni yapılanmasındaki ilk harekatı Comolli olmuştu, iddialara göre Comolli'nin çalışmak istediği teknik adam Klopp'un yardımcısı Zeljko Buvac.
Ali Koça ilk şok Vitor Pereiradan

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