Comolli kankasından yıldız futbolcuyu istedi

Ocak ayındaki ara transfer dönemi yaklaştıkça transfer piyasasındaki hareketlilik artarken Comolli de çok yakın arkadaşıyla bir görüşme yapacak.

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini yazdı.

Haberde Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile Roma'nın sportif direktörü Monchi'nin çok yakın arkadaş olduğu, bu durumun görüşmelere olumlu yansıyacağı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper Jesus, bir stopere göre teknik özelliklerinin fazla oluşuyla tanınıyor. Stoper dışında sol bek mevkinde de görev yapabilen Juan Jesus'un piyasa değeri 11 ile 12 milyon Euro civarında.

Fenerbahçe yönetimi eğer anlaşma sağlarsa satın alma opsiyonu da bu rakama yakın olacak.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Daha önce 4 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Juan Jesus, sürekli forma giyebileceği bir kulübe transfer olarak yeniden milli takım formasına kavuşmayı hedefliyor.

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