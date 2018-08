Comolli imza töreninde transferi açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani için imza töreni düzenlendi.

İlk olarak söz alan Comolli, "Bu sezonki transfer döneminde 5. imzamızı atıyoruz. Leicester ile Slimani konusunda anlaştık, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar kendisi bizimle olacak. Slimani bizim ilk günden itibaren istediğimiz bir isimdi, her zaman takip ettik, çok uğraştık. Slimani de Fenerbahçe'ye gelmek için çaba sarfetti ve bu formayı giymek için her zaman çok motiveydi. Slimani'nin cumartesi günü oynayabilmesi için büyük bir çaba sarfediyoruz, bazı evrakları hızlandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE’YE GELMEKTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Slimani, "Fenerbahçe'ye gelmekten dolayı çok mutluyum, Comolli'ye bu fırsatı bana verdiği için teşekkür ediyorum. Bu kulübü ve taraftarımızı mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim" dedi.

SLIMANI: "NE KADAR İYİ OLDUĞUMUZU GÖRDÜM"

"Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz çok iyi bir takımız. Karşımızda Benfica gibi iyi bir takım olmasına rağmen, bizim kazanmaya daha yakın olduğumuzu gördüm. Daha çok çalışmalı ve daha iyi bir takım olmalıyız ama bizim de ne kadar iyi bir takım olduğumuz o maçta gördüm."

"HER MAÇ YA GOL ATTIM, YA ASİST YAPTIM"

"İngiltere'de, Portekiz'e oranla daha az şans buldum. İngiltere, kültürüyle, ortamıyla, iklimiyle çok farklı. Her şeyiyle farklı bir yer. Geçtiğimiz yıl çok fazla sakatlık yaşaldım, bu da etkili oldu, bu nedenle rakamlarım düştü. Oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yaptım. Oynadığım maçlarda gol ve asist rakamlarımız kötü olmadığını görürsünüz. Her maç ya gol attım, ya asist yaptım."

"ATMOSFERİ GÖRDÜM! DERBİLERİ HAYAL EDİYORUM"

"Fenerbahçe'de olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Derbilerin atmosferinin ne kadar etkili olduğunu biliyorum. Son maçtaki atmosferi düşünüyorum, derbilerde ne dereceye geleceğini hayal ediyorum. Bu kararı vermemde, buradaki futbol ortamı da kararı almamda etkili oldu."

"GELMEDEN ÖNCE FEGHOULI İLE GÖRÜŞTÜM"

"Milli Takım'dan arkadaşım Feghouli ile görüştük, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra beni tebrik etti. 6 yıldır Avrupa'dayım ve her türlü dili konuşabiliyorum, futbol artık çok dilli bir yapıda ve bundan dolayı da herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamayacağım."

"SOLDADO İLE REKABETİMİZ TAKIMIN FAYDASINA"

"Soldado çok büyük bir futbolcu ve kendisi ile bir rekabet halinde olacağız. Soldado ile olan rekabetimiz takımın faydasına olacak bir durum. Bu hafta oynayabilir miyim? Bu konuda kararı hocamız verir. Ben forvet pozisyonunda oynuyorum ve atabildiğim kadar gol atmak istiyorum."

COMOLLI: "BENFICA'DAN ÇOK ÖNCE GETİRMEK İÇİN UĞRAŞTIK"

"Benfica maçında şansızdık, Slimani olsaydı sonuç farklı olur muydu? Bunu söylemek çok zor. Slimani'yi Benfica ile oynanan ilk maçtan önce buraya getirmek için çok büyük emek verdik ancak transferde üç paydaş var ve bu üç paydaşı da memnun edebilmek çok zor. Slimani'yi getirmek istedik ama şartlar uygun olmadı. Slimani Fenerbahçe'ye gelmek için çok büyük bir motivasyon ortaya koydu, benimle her gün telefonda konuştu ve sadece Fenerbahçe'ye gelmek istiyordu. Leicester ise Slimani'nin ayrılmak istemesini kesinlikle istemiyordu ve bu konuda bizimle konuşmuyorlardı dahi"

“SALİH UÇAN TRANSFERİNDE EMPOLİ İLE ANLAŞTIK”

Comolli, Islam Slimani'nin imza töreninde Salih Uçan için Empoli ile anlaştıklarını duyurdu.

Damien Comolli, Emre Akbaba sorusu üzerine, "Fransız basını ne yazıyor takip etmiyorum, dedikodular hakkında görüş bildirmeyeceğim. Emre Akbaba'nın iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum ama sadece bu kadar. Daha önce kendisi hakkında söylediklerim ile aynı noktadayım" cevabını verdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü, "FFP'ye göre hareket ediyoruz, UEFA ile her gün görüşüyoruz, danışıyoruz. Başkan da açıkladı, ben de açıkladım, şu anda çok büyük sınırlamalar içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aniden bir şeyler gelişebilir. Salih Uçan'ın transferi için bugün öğleden sonra Empoli ile bir anlaşma yaptık" açıklamasını yaptı.

“OZAN TUFAN’I SATMA GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK”

Fenerbahçe'de ayrılık haberleri basına yansıyan Ozan Tufan'ın geleceği ile ilgili sportif direktör Damien Comolli'den açıklama geldi.

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de kalmak istediğini ifade eden Comolli, "Şu anda herhangi bir futbolcumuzu satmak zorunda değiliz. FFP'nin bize izin verdiği ölçüde transfer hamlelerimizi yapıyoruz, transfer pazarında hala aktifiz. İsteklerimiz var ve bu isteklerimizi nasıl gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz." dedi.

Ozan Tufan'ın satışını düşünmediklerini belirten Fransız sportif direktör, "Ozan Tufan konusunda ise kendisini satma gibi bir düşüncemiz yok, kendisi de Fenerbahçe'de kalmak istiyor." şeklinde konuştu.

COMOLLI: "TRANSFERLERİN İNGİLTERE'DEN OLMASI TESADÜF"

"Transferlerimizin İngiltere'den olması tesadüf. Elimizde bir liste var. Avrupa'nın her yerinden oyuncular izliyoruz, görüşüyoruz. İstediğimiz pozisyonlarda, gerekli oyuncularla ilgili listemiz var. Disiplinli yaklaşımımızı koruyoruz. Bir sonraki transfer nereden gelecek bilemem. Bir oyuncu Swansea'den, bir oyuncu Leicester'dan aldık. İllaki İngiltere'den olacak diye bir kural yok."

"FERNANDAO İÇİN PİŞMAN DEĞİLİZ! ALPER'E AYIP EDİLİYOR"

Fernandao'nun transferi için pişman olmadıklarını ifade eden Comolli, "Forvet yok şeklinde yorumlar Alper Potuk'a ayıp ediyor, Alper iki maçta da elinden gelen her şeyi yaptı. Alper belki 9 numaraya evrilecek, bunu göreceğiz. Fernandao kısmına gelirse bir çok etken var bu transferde. Sadece finansal, takım içi dengeler değil. Fernandao ile ilgili yeniden Haziran başına dönsek ve bize aynı bilgiler gelse biz yine aynı kararı verirdik, bu konuda hiçbir pişmanlığımız bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

SLIMANI: "HER MAÇ GOL ATMAK İSTİYORUM"

Hedeflediği gol sayısı hakkında bilgi vermeyen Slimani, "Ben bir forvetim, her maç gol atmak istiyorum. Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarını ve Benfica maçlarını izledim, oynanan sistem bana uygun bir sistem ve bu sistemde başarılı olabileceğimi düşünüyorum" dedi.

COMOLLI: "TAKIMLA TARAFTAR ARASINDAKİ BAĞLANTI İNANILMAZ"

Comolli, "Bursa maçı bittiği zaman atmosferin fantastik olduğunu söylüyordu ancak bir de Salı günkü atmosferi gördüm, son derece etkilendim. Takımla taraftarlar arasındaki bağlantı inanılmaz. Maçtan sonra taraftarın çok uzun süre tribünde kalarak futbolcuları desteklemesi benim kariyerimde görmediğim bir şeydi. Sadece şu var, taraftarımız bütün futbolcularımızı desteklemeli, salı günü sahada olan bütün futbolcularımız bu desteği hak etti, sadece birkaç tanesi değil" ifadelerini kullandı.

