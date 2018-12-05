Comolli her şeyi açıkladı! Yeni hoca...

Fenerbahçe'de son zamanların eleştirilen ismi Fransız sportif direktör Damien Comolli flaş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de sezon başı yaptığı transferlerle ilgili eleştirilen isimlerin en başında gelen Fransız sportif direktör Damien Comolli, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel açıklamalarda bulundu.

Comolli takımın kötü gidişatıyla ilgili olarak," Taraftar sonuna kadar haklı. Çünkü takım kazanamıyor. Bu haftadan itibaren kazanma serisine başlayacağız" dedi. Teknik direktör Erwin Koeman'la yola devam edilip edilmeyeceği konusuna da değinen Comolli, "Koeman'la şu an için yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Transfer konusuna da değinen Fransız sportif direktör," Eksiklerimizi biliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu. Bu açıklamaların ardından kulüpten jet hızıyla bir duyuru geldi ve Comomli'nin açıklamalarının çarpıtıldığı belirtildi.

Fenerbahçe açıklama yaptı!

Sportif Direktörümüz Damien Comolli bugün Samandıra’da basına açık antremanda basın mensuplarına merhaba demek amacıyla kendilerine ayrılan kısma gelmiştir. Bu esnada Antrenörümüz Erwin Koeman ile ilgili sorulan bir soruya, “şu andaki durum, geçen haftalarda yaptığımız açıklamada söylediğimiz ile aynı, herhangi bir değişiklik yok” yanıtını vermiştir.

İlgili soruya verdiği cevabın geçtiğimiz haftalara atıf olmasına rağmen bugün yeni bir durum açıklaması yapılmış gibi çarpıtılarak yansıtıldığının görülmesi üzerine bu düzeltmeyi yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Kadro dışı olan oyunculara teklif yok!

Nabil Dirar, Aatif, Ozan Tufan gibi kadro dışı kalan oyunculara da değinen Comolli, bu futbolculara henüz bir teklif olmadığını belirtti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yarın Giresunspor'la oynanacak mücadelede genç kadroyla sahaya çıkacağı öğrenildi.

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